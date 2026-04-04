Crimen de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra: el barrio apunta contra un sospechoso

La investigación por el crimen de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra , los adolescentes de 16 y 14 años encontrados sin vida en Florencio Varela , sumó un nuevo testimonio que pone el foco en uno de los sospechosos. Se trata de la declaración de Rocío Cabrera, quien reconoció que su hermano, Hipólito Cabrera, tiene antecedentes delictivos en la zona de Bosques.

Los vecinos lo mencionan como posible autor del doble crimen ocurrido en enero de 2025.

Durante su declaración, la mujer admitió que su hermano comete robos frecuentes, como arrebatos de bicicletas y celulares, y que incluso consume drogas. Sin embargo, descartó que pueda haber participado en un hecho de tal gravedad. “No lo creo capaz de hacer algo así”, sostuvo.

También relató que, tras la aparición de los cuerpos en un descampado cercano a las vías del tren Roca —un lugar conocido por hechos de inseguridad—, en el barrio comenzaron a circular versiones que lo vinculaban con el caso.

Según su testimonio, cuando comenzaron a difundirse imágenes de su hermano en medios y redes sociales, la familia sintió temor. Incluso contó que el propio sospechoso evaluó presentarse ante la Policía, aunque finalmente no lo hizo.

La mujer detalló además que, en reiteradas ocasiones, ella y otros familiares intervinieron para devolver objetos robados por el joven, haciéndose cargo de compensar a las víctimas.

Investigación en curso

Pese a los señalamientos, Hipólito Cabrera no se encuentra detenido ni imputado en la causa, que es investigada como homicidio criminis causa, una figura que prevé prisión perpetua.

El expediente está a cargo del fiscal Darío Provisionato, quien continúa reuniendo pruebas para esclarecer el caso. Mientras tanto, persisten las dudas sobre la presencia del sospechoso en la zona donde fueron halladas las víctimas, ya que otros testimonios lo ubican en ese sector.

La causa sigue abierta y sin responsables confirmados, a más de un año del crimen que conmocionó a la comunidad.