A un año del doble crimen de Paloma y Josué: en qué estado se encuentra la causa

Un año se cumple este viernes del doble crimen de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra , los adolescentes de 16 y 14 años que fueron brutalmente asesinados en el partido bonaerense de Florencio Varela y cuya causa no tiene detenidos, por lo que continúa impune.

El 30 de enero de 2025 ambos se dirigieron presuntamente a un gimnasio en la localidad de Bosques, pero sus teléfonos se apagaron y dejaron de funcionar, por lo que familias denunciaron sus desapariciones.

Los cuerpos fueron hallados dos días después en un terreno baldío cercano a las vías del Tren Roca, donde las víctimas no tuvieron posibilidad de defenderse y habrían sido asesinados con un objeto “contundente”. Se supo que los crímenes ocurrieron el mismo día de sus desapariciones.

Las autopsias revelaron que Paloma falleció a causa de una “lesión cerebral” provocada por una “fractura de cráneo” y un “traumatismo encéfalo craneal grave”, mientras que Josué murió como consecuencia de una “hemorragia cerebral”, también con “fractura de cráneo” y “traumatismo encéfalo craneal grave”.

El único apresado fue Gonzalo López, un joven que vive en la ciudad rionegrina de General Roca, por portar un celular similar al de Josué que poseía el mismo número de IMEI.

“Mediante un estudio se determinó que eran dos teléfonos distintos”, afirmaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, al tiempo que los celulares se activaron al mismo tiempo en dos lugares distintos.

El dispositivo de Josué se activó en febrero después de su muerte, mientras que el teléfono de López hizo lo propio en el mismo mes.

A su vez, señalaron que el muchacho que recuperó la libertad compró el celular hace más de un año por Marketplace (Facebook), pero después se le rompió y lo llevó a un técnico para que lo arregle, por lo que usó el otro teléfono. Además, era el titular de la línea”. En tanto, “Josué usaba un celular que le prestaba su padre”, añadió la fuente.

La causa se encuentra caratulada como “homicidio crimis causa”, un delito que consiste en matar para ocultar otro ilícito y que percibe una pena de prisión perpetua.

Sin embargo, a un año, no hay personas arrestadas por los asesinatos, los investigadores no saben a ciencia cierta qué ocurrió y se barajan diversas hipótesis.