El abogado de Elías Piccirillo acusó de sobornos al policía arrepentido

En las últimas horas, el abogado de Elías Piccirillo, Fernando Ezequiel Sicilia, acusó de sobornos al policía arrepentido. El exmarido de Jésica Cirio está acusado de armar una causa con siete policías de la Ciudad para no pagar una deuda de 6 millones de dólares.

De acuerdo con el escrito al que accedió MDZ, el letrado denunció que el pasado 6 de marzo le llegó a Gendarmería un correo electrónico, el cual indicaba “ciertas particularidades sobre la sinceridad del imputado colaborador en base a pedidos de dinero”.

Lo que llamó la atención fue que para esa fecha la causa se encontraba bajo estricto secreto de sumario, por lo que nadie podía conocer lo que dijo el policía arrepentido, ni su identidad.

Por lo tanto, el abogado del ex de Cirio solicitó la extracción de testimonios con el fin de verificar la sinceridad del imputado colaborador y para que este pierda el beneficio.

Qué declaró el policía arrepentido

El policía de la Ciudad de Buenos Aires declaró ante la Justicia y dio detalles del falso operativo que organizó Piccirillo. En primer lugar, reveló que el operativo fue organizado por el comisario Iván Carlos Helguero, jefe de la división de la Policía de CABA. A su vez, indicó que, antes del procedimiento, los agentes ya tenían información sobre la presencia de drogas y armas en el vehículo del empresario Francisco Hauque.

Video: así fue detenido el empresario Francisco Hauque

Según declaró el arrepentido, el comisario Helguero se comunicó con el oficial mayor Ybarra para informarle que tenía datos sobre un narcotraficante y que debían encontrarse con un informante. En la intersección de Pellegrini y Marcelo T. de Alvear, los agentes se encontraron con un hombre que se identificó como “Charly” y les informó que una persona estaría en la zona de Recoleta transportando estupefacientes.

El policía confirmó que durante el operativo encontraron dos paquetes oscuros debajo del asiento del conductor. Según el arrepentido, en uno de ellos, se podía apreciar que había un arma. Por otro lado, en el baúl hallaron otra bolsa del mismo color. Lo que más le llamó la atención al oficial fue que Helguero sabía exactamente donde se encontraban los objetos.

Asimismo, sostuvo que nunca antes había escuchado el nombre de Piccirillo. “Yo hasta ese momento jamás había escuchado el nombre de Elías Piccirillo, pero este hombre no paraba de decirme que Piccirillo tenía una deuda con él y esto que pasó fue algo adrede”, sentenció. Finalmente, concluyó: “Por todo lo charlado con Hauque, me di cuenta de que no era un narcotraficante”.