"No son personas", el duro relato de la madre de Paloma Gallardo

El caso de los adolescentes asesinados en Florencio Varela continúa conmocionando a la sociedad argentina. Este martes la madre de Paloma Gallardo (16), la joven que fue hallada muerta junto a su novio, José Salvatierra (14), habló sobre el caso y señaló que los criminales que atacaron a su hija "no son personas".

"Me la robaron unos depravados", afirmó la mujer durante el velatorio, que se llevó a cabo en la tarde de hoy en la puerta de ingreso a la denominada "Iglesia de Dios", en Florencio Varela.

"Esos asesinos no son personas. Quiero justicia para mi hija y su noviecito". Y agregó: "Eran dos adolescentes, inocentes, enamorados. Iban tomados de la mano...".

"Mi fe está firme a pesar de este dolor. Dios me da fuerzas para seguir adelante. Paloma no está muerta, sino que duerme.

Jesucristo nos va a resucitar para la vida eterna, no soy fanática, soy creyente", señaló.

En ese contexto, la madre de la víctima se quejó ante los medios porque no acudieron antes, cuando ella hizo la denuncia por la desaparición de Paloma: "Ninguno se hizo presente, ahora mi hija está en un cajón de madera y mañana en el cementerio. Pero los perdono, ojalá cuando pase algo así otra vez ustedes acompañen a las familias. Ahora les pido que respeten este profundo e inmenso dolor".

Por su parte, el padre de la chica aseguró que "le proclamo a Dios un cambio para que esto no vuelva a suceder". Además convocó para una conferencia de prensa que brindará en la casa velatoria, y pidió la presencia de autoridades y del intendente Andrés Watson.

Los cuerpos de los adolescentes asesinados fueron hallados en un descampado en Bosques, partido de Florencio Varela, y causó una enorme en toda la comunidad.