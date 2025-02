Crimen de Kim Gómez: dictaron la prisión preventiva para uno de los delincuentes

La Justicia dictaminó la prisión preventiva por seis meses para uno de los acusados por el crimen de Kim Gómez, la nena de siete años que fue atropellada y asesinada por dos delincuentes en La Plata.

Este viernes por la tarde, la fiscal de la UFI 3 de La Plata, Carmen Ibarra, a cargo de la investigación del brutal crimen de Kim Gómez, dictó la prisión preventiva por 180 días para el menor de 17 años.

Por su parte, el menor de 14 años declaró y se ubicó en el lugar del hecho, aunque señaló que no participó del delito, por lo que la juez Ibarra ordenó permanezca con medida de seguridad, la audiencia de la semana que viene en la que se definirá su situación procesal.

Marcha por Kim

Este viernes por la mañana, vecinos, familiares y amigos de la nena que fue atropellada y asesinada por dos delincuentes en La Plata, marcharon para pedir justicia por la menor. Pasadas las 12, los padres de Kim hablaron con los medios y expresaron su dolor.

El papá de Kim se mostró destrozado. Foto: José Luis Carut MDZ

Primero habló Florencia, la mamá de la nena y se mostró muy afectada por el calvario que está viviendo. “Mi nena no es la primera, pero que sea la última”, manifestó. Y sentenció: “Que los asesinos paguen”.

Luego, tomó la palabra el padre de la nena asesinada, quien le agradeció a los medios por acompañarlos y pidió por favor que se respete a la familia. “Los chicos se van a tener que hacer responsables”, disparó.

Por último, Marcos se mostró destrozado y exclamó: “Hoy me encuentro vacío, siento que tengo que hacer algo por mi hija, para que no quede en vano. Me daría orgullo decir 'mira, este cambio fue por Kim', eso me daría paz”.