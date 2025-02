Entre el dolor y la angustia, hablaron los padres de Kim Gómez: "Destrozaron a mi hija"

Este viernes por la mañana, los vecinos de La Plata marcharon para pedir justicia por Kim Gómez, la menor de siete años que fue atropellada y asesinada por dos delincuentes. La marcha se realizó frente al Fuero Penal de La Plata y contó con la presencia de familiares, amigos y vecinos de la víctima.

Pasadas las 12, los padres de Kim hablaron con los medios y pidieron justicia por su hija. Primero habló Florencia, la mamá de la nena y se mostró muy afectada por el calvario que está viviendo. “No nos dejen solos, que nos ayuden”, pidió la madre de Kim.

“Mi nena no es la primera, pero que sea la última”, expresó con dolor Florencia. A su vez, detalló que pudo ver a uno de los detenidos a los ojos. “Que los asesinos paguen”, manifestó la mujer. Y concluyó: “Que se haga justicia”.

Luego, tomó la palabra el padre de la nena asesinada, quien le agradeció a los medios por acompañarlos y pidió por favor que se respete a la familia. “Florencia está destrozada”, indicó Marcos Gómez, pero aseguró que van a ser fuertes por Kim.

El papá de Kim se mostró destrozado. Foto: José Luis Carut MDZ

Por otro lado, confirmó que vio al detenido de 17 años. “Me hizo bien poder ver a uno de los asesinos”, comentó. Y sentenció: “Los chicos se van a tener que hacer responsables”. Marcos mencionó que también le gustaría ver al detenido de 14 años. “Quiero verle la cara para ver si está arrepentido de lo que hizo”, sostuvo el padre de Kim.

Video: las desgarradoras palabras del padre de Kim Gómez

Por último, Marcos se mostró destrozado y exclamó: “Hoy me encuentro vacío, siento que tengo que hacer algo por mi hija, para que no quede en vano. Me daría orgullo decir 'mira, este cambio fue por Kim', eso me daría paz”. Y concluyó: “A mi hija la destrozaron”.