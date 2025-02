Con enojo y dolor, vecinos de La Plata marcharon para pedir justicia por Kim Gómez

La Plata volvió a ser escenario de una multitudinaria marcha en reclamo de justicia por Kim Gómez, la niña de siete años asesinada por los menores de edad que la arrastraron por más de 10 cuadras durante el violento robo del auto en el que viajaba.

La movilización se realizó frente al Fuero Penal de La Plata y contó con la presencia de familiares, amigos y vecinos de la víctima. La convocatoria se llevó a cabo a partir de las 9 horas de este viernes, en las puertas del Juzgado de Menores, ubicado en calle 8, entre 56 y 57.

Bajo el lema "Seamos muchos", decenas de personas se congregaron en busca de respuestas y avances en la causa judicial que tiene como imputados a dos adolescentes de 14 y 17 años.

Foto: X

El mayor de los acusados, de 17 años, se encuentra detenido e imputado por el delito, aunque se negó a declarar bajo el asesoramiento del defensor oficial. En tanto, el menor de 14 años es inimputable por su edad y, por disposición de la fiscal del caso, Carmen Ibarra, deberá permanecer alojado en un centro de contención de menores del Gobierno bonaerense.

La familia de Kim, visiblemente conmovida, encabezó la manifestación y reiteró su pedido de justicia. Marcos Gómez, padre de la niña, llegó al Juzgado de Menores con los peluches de su hija, en su honor. "“Sé que soy fuerte, pero me siento mal, soy como un niño, estoy destrozado, se me parte el alma, me llevaron a mi nenita”, había declarado el padre de la menor durante el último adiós de Kim.