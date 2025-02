Un conflicto de tránsito terminó con un penitenciario muerto en La Plata: declararon los dos detenidos

Un oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), identificado como Jorge Luis Castells resultó gravemente herido y murió horas más tarde tras una violenta discusión seguida de golpes en La Plata. Por el hecho hay dos detenidos que ya declararon ante la Justicia.

Los dos detenidos por la muerte del penitenciario declararon y dijeron que fue la víctima quien empezó la pelea y que nunca creyeron que el altercado iba a terminar de esa manera. Jonathan Marchezotti, de 37 años, y Fabio Omar Marchezotti, de 53, están detenidos debido a la discusión fatal producto de una mala maniobra de tránsito.

Se supo que el oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense circulaba a bordo de una camioneta cuando se dio el primer episodio, y que luego regresó al lugar en moto y continuó con la pelea. En medio de la discusión cayó al piso, se golpeó la cabeza y horas después falleció en el hospital.

Luego de la detención de los dos hombres, se llevaron a cabo las declaraciones. Allí, manifestaron que Castells comenzó con la pelea y que en todo momento los atacaba. “Ahora voy a buscar un fierro y los voy a cagar a tiros", habría dicho el penitenciario en el primer acto, a lo que luego regresó y los volvió a agredir.

"Me empezó a golpear y, al ir para atrás, como estaba en ojotas, me trastabillé y me caí. Ahí me pateó la cabeza, la espalda y los riñones y después me daba pisotones fuertes. Era un tipo grandote”, contó el menor de los detenidos.

En el testimonio destacaron que el hijo del mayor le tiró una piedra al penitenciario en medio de la pelea, lo que provocó que Castells cayera al piso y se golpeara la cabeza, lo cual derivó en su fallecimiento. “Nunca pensé que le iba a pasar esto. Jamás tuve la intención de golpear a nadie y menos que haya pasado lo que pasó”, concluyó el hombre de 37 años.