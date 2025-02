“Puede ser que haya una persecución religiosa”: la nueva hipótesis que maneja el padre de Paloma

Este jueves, el padre de Paloma Gallardo, la joven que fue asesinada en Florencio Varela junto a Josué Salvatierra, reveló que maneja una nueva hipótesis sobre el crimen de su hija. A su vez, detalló que en los últimos días recibió amenazas.

En diálogo con el programa Mañanisima (eltrece), Omar Gallardo manifestó que cree que el crimen puede llegar a estar relacionado con una disputa religiosa. “Puede ser que haya una persecución religiosa y la estoy sufriendo de varios ángulos. Les molesta que sea pastor y que predique la palabra de dios”, indicó.

A su vez, el padre de Paloma criticó la investigación llevada a cabo por el titular de la UFI N°5 de Florencio Varela. “Publicaron una foto que estaba adentro del expediente, alguien se tiene que hacer cargo de esto. Nosotros tenemos acceso completo a la causa y no haríamos esto”, expresó.

Otro de los conflictos que tuvo con la fiscalía estuvo vinculado con las pericias. “Yo pensé, por lo que había visto, que había sido violada. No estoy de acuerdo con el forense, por eso estamos iniciando nuevas gestiones”, mencionó Gallardo, sobre su anterior hipótesis. “Quiero acompañar a la justicia en cada paso que se dé. Voy a solicitar el secreto de sumario para que no se filtre nunca más una pizca de detalles de la información”, sentenció.

Las amenazas contra el padre de Paloma

Omar Gallardo manifestó que recibió varias amenazas virtuales e incluso, le llegó un mensaje amenazante a la puerta de su casa. “Estaba en mi domicilio y vino una señora. Parecía que me iba a dar una factura, me dio el papel y se fue”, confesó. Además, mencionó que teme por la seguridad de su familia. “No entiendo por qué me hizo esto. Estamos muy preocupados por nuestra seguridad”, expresó.

Hace 14 días, Josué Salvatierra y Paloma Gallardo aparecieron sin vida en un descampado. Foto: NA

Como consecuencia de las reiteradas amenazas, Omar reveló que tomó la decisión de sacar a su familia de su casa. “Estoy tratando de contener a mi esposa y a mi hijo en un refugio. Los tuve que sacar de casa por las amenazas”, concluyó.