“Me cansé de que me tuviera cortito”: ahorcó a su abuela y confesó el crimen

Un aberrante hecho tuvo lugar en la localidad bonaerense de Morón, donde un joven ahorcó y asesinó a su abuela. Tras lo ocurrido, el atacante se presentó en la comisaría y confesó el crimen.

El terrible episodio ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Cartagena al 1600, al sur de la localidad de Morón. Allí, un joven, identificado como Jerónimo Gustavo Jubelli (27), mantuvo una discusión con su abuela y la atacó. Luego, se presentó en la comisaría 4ª de Gervasio Pavón y confesó el crimen.

Según trascendió, el joven manifestó: “Me cansé de que me controlara, que me tuviera cortito. No podía hacer nada, ni traer amigos a casa”.

Ante esto, Jubelli quedó demorado y los efectivos se trasladaron hasta la escena del crimen. Allí, se encontraron con el cuerpo de Irma Selva Cáceres (87). Minutos después, personal del SAME arribó al lugar del hecho y constataron que la mujer había muerto hace varias horas.

Jubelli será indagado en las próximas horas. Foto: X

Luego, funcionarios de la Fiscalía Nº 4 de Morón y de la Policía Científica realizaron las pericias correspondientes. En las próximas horas, el joven será indagado por la fiscal Paula Salevsky, quien instruye actuaciones por el delito de homicidio.