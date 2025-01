Así fue el momento en el que asesinaron al joven de Morón

Este jueves, un joven identificado como Franco Vera (22) fue asesinado en el partido bonaerense de Morón tras quedar en medio de un tiroteo narco. La víctima volvía de trabajar cuando recibió tres disparos y falleció. El homicida, Patricio Correa, continúa prófugo y es buscado intensamente.

El crimen ocurrió en las calles Santa Catalina y Humahuaca, en el barrio 20 de junio, detrás de la base aérea. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en el que el joven recibió tres disparos y falleció.

En las imágenes se observa como el asesino golpea a patadas la puerta del búnker. Unos segundos después, aparece en escena la víctima, quien se dirigía hacia su casa. Inmediatamente el asesino, al notar la presencia del chico, se dio vuelta y le pegó tres tiros. Como consecuencia el herido falleció al instante.

Tras el crimen, los vecinos prendieron fuego el búnker y pidieron justicia por Vera. Además, los familiares de la víctima criticaron la inacción previa por parte de los efectivos policiales, quienes estaban al tanto de la presencia del búnker de droga.

Video: el ataque a Franco Vera

Ana, la tía de Franco, habló con los medios y relató: “Mi sobrino venía de trabajar y estaba este sujeto que tenía un ajuste de cuentas en el búnker”. Y agregó: “Hubo vecinos que denunciaron y los policías se excusaron con que no podían hacer nada porque la orden de la fiscalía no estaba autorizada para reventar y el intendente hizo lo mismo, todos estaban enterados de la situación”.

Además, la tía de la víctima detalló: “Los portones estaban abiertos 24/7 de todos lados. Franco se quiso proteger y no pudo”. “Hay que derrumbar esa casa, no se quien los banca, no entiendo porque no pueden intervenir”, sentenció Ana.

A su vez, el primo de la víctima no se quedó callado y expresó: “Le arrebataron la vida a mi primo, es un chico sano, esto pasa, porque los policías arreglan y dejan que se labure ahí adentro”. “Los agentes solo aparecen cuando pasa esto. Los policías decían que en este barrio estaba lleno de negros y se iban”, señaló el primo de Franco.

Por último, Daniel, el tío de la víctima, sostuvo que el que pasaba cerca del búnker “la ligaba” y en esta ocasión le tocó a Franco. “Ya habían hecho varias denuncias, y que eso también era un prostíbulo donde se manejaban drogas”, aseguró Daniel y concluyó: “Destrozó a una familia entera, queremos justicia”.