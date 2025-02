El calvario de una pareja de jubilados durante un violento asalto en Córdoba

El horror se apoderó de una vivienda en barrio Tablada Park de la ciudad de Córdoba cuando cuatro delincuentes ingresaron por la puerta del patio y sorprendieron a Juan (79) y Elena (76) mientras cenaban. Lo que debía ser una noche tranquila se convirtió en una media hora de violencia y desesperación durante un violento asalto a esta pareja de jubilados.

El grupo de asaltantes estaba armado con una pistola y un destornillador. Desde el primer momento ejercieron brutalidad contra la pareja. Según contó Elena a Noticiero Doce de Córdoba, los delincuentes estaban convencidos de que en la casa había oro y joyas. “Decían que tenían un dato, pero estaban equivocados”, aseguró la mujer.

En su paso por la casa, los ladrones no dejaron nada a su alcance: se llevaron dinero, televisores, ropa y joyas, además del Toyota Corolla del matrimonio. Pero lo más aterrador fueron los golpes y amenazas constantes.

“A mí me golpearon un poco, pero a mi esposo lo atacaban con el destornillador. Nos decían que nos cortarían los dedos si no entregábamos plata. A mí me quisieron asfixiar y me apretaban la cabeza contra la cama”, relató Elena con angustia.

La mujer aseguró que en esos momentos sintió verdadero pánico por la vida de su esposo. “Él es diabético y yo les decía ‘no lo aten, no lo golpeen porque se les va a morir’, pero no les importó nada”, lamentó.

Tras el violento robo, la pareja quedó con múltiples dolores y un profundo temor que aún persiste. A pesar de las cámaras de seguridad y otras medidas, el miedo que les dejó el violento asalto perdura.

“Estamos nerviosos, doloridos y viendo de cambiar todas las cerraduras para tener la casa cerrada”, expresó Elena.

Con resignación, cerró su relato con una frase que refleja la impotencia ante la inseguridad: “Estamos en manos de los ladrones, la Policía pasa por el frente pero los ladrones siguen entrando”.