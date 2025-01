Investigan un presunto abuso sexual a un nene de tres años en un jardín maternal

La semana pasada, la madre de un niño de 3 años denunció por abuso sexual al director de la colonia de verano a la que asiste su hijo, la cual está ubicada en la calle 48 de la localidad de La Plata, entre diagonal 73 y 16.

El hecho habría ocurrido el viernes de la semana pasada, cuando Gabriela retiró a su hijo de la colonia de verano, que funciona en un jardín maternal. El pequeño se negaba a caminar y, ante la insistencia de su madre para saber si le pasaba algo, comenzó a llorar y le indicó que le dolía la cola. Al preguntarle qué le había sucedido, el nene le dijo que un señor lo había llevado hacia un sillón, le bajó los pantalones y lo tocó, incluso mostrándole sus partes íntimas.

“Cuando me dijo eso, yo no podía respirar ni hablar. Le pregunté si era un nene o un señor. Y me dijo: ‘Un señor’. Le pregunté si era el señor que nos abre la puerta todos los días a la mañana, y me dijo que sí”, relató Gabriela ayer, en diálogo con El Día de La Plata.

Frente a su confesión, la mujer denunció por abuso sexual al director del establecimiento en la DDI La Plata, lo que activó una investigación a cargo de la UFI N°16, subrogada actualmente por la fiscal Eugenia Di Lorenzo. También, el niño fue al reconocimiento médico donde, según contó su madre, "la médica constató que tenía una lesión variada en la zona anal”.

Paralelamente, se llevó a cabo un allanamiento en el lugar. Si bien no se registraron detenidos, el personal de la DDI confiscó una notebook marca Compaq y un teléfono celular Samsung Galaxy S23, todo propiedad del sospechoso.

Por otro lado, la Municipalidad de La Plata indicó que el jardín sufrió una clausura debido a que "no tenía los papeles de habilitación en regla ni lo correspondiente a Bomberos". Asimismo, aclararon que "no es un jardín municipal, es un CADI (Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil), que tiene regulación propia porque es una empresa privada; el Municipio tiene la potestad de supervisar la habilitación, según la ordenanza vigente”.

El caso generó mucha preocupación entre los padres y allegados de los chicos que concurren al establecimiento. La fiscalía y el juzgado en turno avanzan con medidas investigativas para esclarecer lo sucedido. Por su parte, el imputado, de 46 años, continúa en libertad por disposición del juez Crispo.