Un hombre apuñaló a un colectivero que no lo dejó pasar por no tener SUBE

El conurbano bonaerense no para de sumar hechos de violencia urbana. Ahora, en la localidad de Moreno, un chofer terminó con un corte en el brazo tras discutir con un hombre al que no quiso dejar pasar por no contar con la tarjeta SUBE correspondiente. Debido a las heridas sufridas, el trabajador debió ser trasladado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega para ser atendido.

Todo comenzó aproximadamente a las 14 horas en la Ruta 23, esquina Lisando de la Torre. Según testigos oculares, el chofer y el hombre comenzaron a intercambiar frases subidas de tono tras la negativa del chofer de trasladar al pasajero por no contar con la tarjeta de transporte. En ese momento, la discusión iniciada dentro de la unidad, se trasladó a la vereda.

Ya en la calle, el hombre sacó un arma blanca y comenzó a atacar a un grupo de personas que lo estaba increpando. En ese momento, el malviviente intentó agredir al colectivero en varias ocasiones hasta herirlo en un brazo.

“Mi marido iba viajando como pasajero, ya que tenía que tomar servicio en la empresa en la que trabaja, que es distinta a la que trabaja el chofer apuñalado”, sostuvo Gabriela Pereira, esposa de uno de los colectiveros que presenció el ataque a la señal de noticias TN.

Y agregó: “Agredió a los dos. Cuando lo bajaron de la unidad, empezó a golpear el parabrisas y lo quiso romper, ahí fue que decidieron bajar”.

Tras descender de la unidad, el hombre apuñaló a uno de los dos colectiveros, acción que fue registrada por los pasajeros. El otro chofer, que fue agredido dentro de la unidad pero no alcanzó ser atacado afuera, fue quien llevó a la víctima al hospital.