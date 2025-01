"El cuento de la heladera": vendía artefactos rotos imitando el ruido del motor

Un insólito hecho tuvo lugar en la provincia de San Juan, donde un joven fue detenido por vender un freezer que no funcionaba. El sospechoso imitaba el ruido del motor para engañar a los clientes.

Se trata de Fabián Andrés Galván, quien fue acusado de estafas a través del "cuento de la heladera". El hombre fue arrestado y se presentó ante el juez de Garantías. Según trascendió, ya contaba con antecedentes penales por este tipo de engaños.

En las últimas horas, el medio Tiempo de San Juan compartió un video en cual se observa el modus operandi del imputado, quien simulaba el sonido de un motor para hacer creer que el artefacto que vendía funcionaba.

Una de las presuntas víctimas mencionó que contactó al sindicado, a través de Marketplace, y que este se prmocionócomo un técnico de reparación. En uno de los videos que le mandó le muestra el freezer y cuando se acerca, se escucha como con la boca imita el sonido del motor del aparato.

Video: así Galván habría estafado a sus clientes

Gentileza Tiempo de San Juan

Según detalló la persona que denunció, le pagó 230 mil pesos por el freezer y nunca pudo recuperarlos. “Nos dijo que no lo prendiéramos ahí nomas, pero cuando lo enchufamos, no funcionó. Le dijimos lo que había pasado y se comprometió a arreglarlo, por lo que pasó a buscarlo y se lo llevó. Después no respondió más y nos bloqueó”, dijo la víctima.

Por último, a pesar de haber sido acusado formalmente por el delito de “fraude en la calidad de la mercadería”, Galván quedó en libertad por orden de la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón. Sin embargo, su situación se podría complicar si salen a la luz más causas en su contra por estas estafas.