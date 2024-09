Hartos de los robos, escracharon a dos mecheras haciendo de las suyas en Tunuyán

Los dueños de un local de ropa de Tunuyán se cansaron de un grupo de mecheras y tomaron la tajante decisión de viralizar un video donde se las ve en plena acción. El último hecho de inseguridad ocurrió el pasado lunes en el local que ya había sufrido el accionar de estas mujeres en otras dos oportunidades, todas en el mismo mes.

Las mecheras ingresaron a la tienda de ropa para mujer, ubicada en calle Pellegrini y a metros de la avenida San Martín, y como se puede ver en el video simularon ser clientas, para luego hacerse del botín.

La dueña del local no pudo ocultar su malestar explicó que "no es la primera vez que nos pasa" y que sus empleadas no pueden hacer nada ante esas situaciones porque "es lógico que tengan miedo".

Sobre el modo en el que operan, la comerciante valletana explicó que "ya saben cómo manejarse. Te distraen y te atacan" utilizando tácticas como fingir estar embarazadas, descomponerse o hablar con la persona que atiende el local para que otra actúe en el ilícito.

"Siempre hice las denuncias como corresponde, pero sigue pasando", concluyó.