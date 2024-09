La angustia de un campeón mendocino de hockey que perdió su equipaje valuado en miles de dólares

Franco Médici viajó junto a su novia desde España a Mendoza para representar al seleccionado provincial en el Torneo Argentino de hockey sobre césped, en cual se consagró campeón. Lo inédito es que participó con equipamiento prestado, porque su valija con los palos y la ropa deportiva, tanto de él como de su pareja, había desaparecido. Ahora, luego de conocer la noticia de los maleteros detenidos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el joven cree que también fue víctima de robo.

La angustia comenzó el 7 de agosto, cuando al llegar a suelo mendocino la pareja advirtió el faltante de una de sus tres valijas. Si bien al principio lo tomaron con calma y pensaron que podían recuperarla, a dos meses del hecho la búsqueda se dio por cerrada y les ofrecen una indemnización por un valor que no compensa las pérdidas materiales.

La valija extraviada contenía 4 palos de hockey, ropa deportiva y otros elementos de valor./Foto: gentileza.

"En la valija yo tenía cuatro palos de hockey. Cada palo de hockey cuesta alrededor de 400 euros, más todo el equipaje para hacer deportes, zapatillas, relojes, mochilas, camperas, botas, etcétera. Entonces es una valija que estaba bien valuada", comentó Franco a MDZ.

Un viaje, una valija extraviada y la hipótesis del robo

En aquel momento, Franco, de 34 años, jugaba en España, en el equipo Málaga 91, y desde allí viajó hacia su provincia natal -donde ahora reside- para lograr el título de campeón junto a la Selección provincial en una final ganada ante Buenos Aires. Sin embargo, más allá del final feliz en el ámbito deportivo, el hombre tuvo que acudir a la buena voluntad de sus compañeros para conseguir la ropa y el palo para disputar el encuentro. Y es que la valija que los transportaba, así como el equipamiento de Catalina, nunca llegó.

De esa manera, Franco se retiró campeón, pero Catalina juega aun en Murialdo y a día de hoy no consigue recuperar sus elementos indispensables y de alto valor para la práctica deportiva. "Yo venía de España para Mendoza, había despachado tres valijas y cuando llegamos me faltaba una, que no se sabe si se ha perdido en Chile, en Madrid o en Mendoza", cuenta Franco.

"El caso es que no hay respuestas por parte de la aerolínea, que es LATAM. La única respuesta durante el mes de búsqueda fue 'no podemos hacer más con tu valija, no la podemos encontrar'", sostuvo el exjugador.

Además, no se trataba de un bolso más, sino del que transportaba los palos de hockey y varios elementos de importante valor económico. "Si yo tengo que comprar todo eso de nuevo son aproximadamente 5000 dólares, y la empresa me ofrece como indemnización 920 dólares. Entonces, te imaginarás que quedamos bastante desfasados. La cuestión es que al tener ese valor lo que empiezo a imaginar es que eso se lo ha robado la gente del aeropuerto, y muchos amigos me enviaron la nota de los casos de robos de los maleteros y me dijeron que puede ser lo que me pasó a mi".

Catalina Abramo, jugadora de hockey de Leonardo Murialdo, perdió sus palos y otros elementos en la valija desaparecida./ Foto: gentileza.

"Es rarísimo que no aparezca, porque si hay un bolso que está perdido y lo abrís, el contenido que tiene no es algo usual. Y es muy difícil que un transeúnte se lo robe sin saber qué hay dentro, porque es un bolso bastante pesado, grande y sin ruedas. Por eso se me ocurre que fue alguien que tiene que ver con el aeropuerto. Seguramente lo han abierto, han advertido el valor que tiene y se lo dejaron", sostuvo.

Finalmente, Franco dijo que "en una semana se van a cumplir dos meses desde que desapareció la valija y ya cerraron el caso de búsqueda. Y nos ofrecen esa indemnización, pero nosotros pedimos más dinero y presentamos los comprobantes de las compras que habíamos hecho. Estamos en esa disputa de ver qué nos reconocen y qué no. Hoy con 920 dólares compraría dos palos de hockey solamente".

El caso de los maleteros detenidos en Ezeiza

En los últimos días se conoció el caso de tres empleados de la empresa Intercargo que fueron detenidos -y otros dos imputados- en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza luego de que se descubriera que habían concretado robos de equipaje y otros delitos. Entre los elementos hallados en los allanamientos había ropa de la delegación argentina que participó en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Entre los elementos incautados a los maleteros en Ezeiza se hallaron ropas de la delegación argentina que participó en los Juegos Paralímpicos./Foto: Ministerio de Seguridad de la Nación.

La investigación tuvo inicio en el mes de junio, cuando agentes de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) advirtieron maniobras sospechosas por parte de los empleados de esa empresa en una cinta transportadora de equipajes en Ezeiza. A raíz de ese hecho se labró una orden para llevar a cabo cinco allanamientos, que concluyeron con las detenciones de los acusados.

Los sospechosos están acusados por delitos de asociación ilícita, hurto agravado y encubrimiento en una causa que es investigada por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, y en la que interviene el fiscal Sergio Mola.