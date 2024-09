Manotazo de ahogado: piden apartar a los fiscales que investigan la causa de los rugbiers franceses

La cuestionada abogada Natacha Romano y Mauricio Cardello pidieron la recusación del fiscal de Homicidios, Darío Nora, y de la jefa de Fiscales de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Daniela Chaler, al esgrimir que "han perdido objetividad para intervenir" en la causa que se encamina al sobreseimiento de Hugo Araudou y Oscar Jegou, jugadores de la Selección de rugby de Francia acusados de un presunto abuso sexual contra una mujer de 39 años en el hotel Diplomatic.

El escrito presentado por los abogados representantes de la supuesta víctima argumenta el pedido a través de una serie de "razones". Los letrados denuncian la falta de "perspectiva de género" para la toma decisiones. Los rugbiers franceses ya dejaron Mendoza, se encuentran actualmente en Buenos Aires y esperan esta semana volver a Francia en tanto sean sobreseídos.

Entre las razones, Romano y Cardello advierten que "ante los reiterados pedidos de la defensa (desde ya prematuros) respecto el sobreseimiento y/o levantamiento de condiciones impuestas al momento de beneficiarlos con la prisión preventiva, en especial la orden de la medida de prohibición de salida del país, Nora y Chaler, ambos en consonancia, dictaminan a favor de los imputados, colocando en riesgo el proceso, y en desprotección de la denunciante en la presente causa" y, además, "ahora expresan que es viable hacer lugar y concederles la morigeración solicitada expresando fundamentos exiguos, extraídos de contexto, y por supuesto sin perspectiva de género alguna".

El escrito denuncia que, en los dictámenes, tanto Nora como Chaler advierten falta de elementos convincentes para sostener los hechos denunciado por la presunta víctima, lo que los abogados querellantes interpretan como una "total contradicción de su propio criterio cuando ordenan la captura y la imputación de los denunciados". Por esto, Romano y Cardello se preguntan: "¿Qué ocurrió? ¿Desaparecieron las constataciones de las lesiones, pudieron ingresar a las cuatro paredes donde sucedieron los aberrantes hechos denunciados?".

Sigue la denuncia de los querellantes: "Es por ello, que debo entender el estado de intranquilidad ante la posibilidad de que pueda verse resentida la objetividad con que la recusada debe desarrollar la investigación y, como contrapartida, esta circunstancia puede llagar a condicionar eventualmente libre pero responsable actuación del Magistrado antes mencionado (dixit). Todo ello, puesto que no se trata de una mera diferencia de criterios jurídicos, sino de requerimientos concretos que no han tenido ningún tipo de respuesta por parte de la Fiscal interviniente y que no puede perderse de vista que el criterio objetivo exigido al acusador constituye no solo una garantía para el imputado sino también para las víctimas, pues es importante que no quede ninguna duda que la actuación de la Fiscal, ha sido desinteresada tanto por los actos procesales que está obligada a cumplir como por la actitud que está obligada a mantener durante el desarrollo del proceso".

En el final del escrito, Romano y Cardello denuncian a los fiscales Darío Nora y Daniela Chaler "por violencia moral y falta de objetividad", solicitando que sean apartados de la causa y "continué la investigación manteniendo domicilio los imputados en Argentina con las condiciones ya impuestas".