A cara descubierta: le robaron el auto a periodistas mientras hacían una nota

Con total impunidad, a plena luz del día y en una calle transitada del municipio bonaerense de Lanús, un delincuente logró ingresar al auto de un equipo periodístico y se lo llevó en pocos minutos. Todo quedó registrado en una cámara de seguridad privada, en donde se ve a un hombre a cara descubierta.

El hecho de inseguridad ocurrió en la calle Iberlucea al 3.400 de la localidad del sur del conurbano. Los periodistas estacionaron allí el auto y se fueron a grabar notas. Cuando volvieron, 10 minutos después, tuvieron la peor sensación al ver que el VW Gol blanco había desaparecido: "Estamos mal, Jeremías tiene 20 años, tenía la ilusión de tener su auto, se le caían las lagrimas cuando vio que su auto no estaba", relata a MDZ Marcelo Massimini.

Este es el segundo hecho de este tipo que sufren estos periodistas en menos de dos meses: "A mí me habían robado hace un mes y medio mi camioneta entonces estábamos trabajando con el auto de Jeremías mi compañero con el que hacemos notas", explica el cronista y presentador de Cono Sur TV.

La bronca de los periodistas se suma a la dificultad de continuar de su trabajo ya que se quedaron sin movilidad hasta que el seguro les pague por al menos uno de los dos autos robados: "Quedamos a gamba", lamenta Massimini.

Pero la angustia no terminó ahí sino que después Marcelo recibió un temerario llamado: "Me dijeron que si queria recuperar el auto me cobraran 400 lucas".

La denuncia fue radicada en la comisaría 4° de Lanús. Los periodistas confían en que la investigación avance ya que los efectivos ya cuentan con fotos de un auto que seguía a los cronistas hasta que estacionaron. También se visualizaron los datos de la patente de ese vehículo sospechoso.

Así fue el robo a los periodistas