Un hombre fue asesinado a puñaladas al volver de un boliche

El asesinato se habría producido el 4 de agosto a las 4:30 AM de la madrugada, cuando Juan Hernández de 57 años se encontraba en una reunión con amigos en la localidad de Río Pico, en la provincia de Chubut, y fue atacado por Gustavo Daniel Navarrete (23) a quien conocía con anterioridad según fuentes policiales.

Hasta el momento no se conoce cuál fue el conflicto o el motivo que impulsó a Navarrete a llevar adelante el presunto crimen. Testigos en la causa indican que el agresor había amenazado a la dueña de casa, en la que se estaba celebrando el “after” informal. “Te voy a ir a buscar y me las vas a pagar”, habría dicho Navarrete a la propietaria del inmueble ubicado en el Barrio La Boca de la localidad chubutense.

Según la reconstrucción de los hechos que realizó la fiscal de Esquel, María Bottini, Juan Hernández salió a fumar un cigarrillo a la hora anteriormente mencionada y fue atacado por Navarrete con, al menos tres puñaladas en inferior a la espalda, en el flanco derecho del cuerpo.

El sobrino de la víctima intentó llevar a Hernández a un hospital cercano, pero este murió a los pocos minutos de llegar al centro de salud. La víctima también presentó heridas punzantes en la cabeza y en el cuerpo.

Según fuentes cercanas a la investigación, hasta el momento no se encontraron la presunta arma homicida y el celular del agresor. Navarrete se encuentra detenido en prisión preventiva por orden del juez de Garantía a pedido de la fiscal Bottini.