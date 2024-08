Picante cruce entre Fernando Burlando y uno de los hermanos de Loan: “Si estás disconforme, decime y yo me abro”

En un programa de televisión, uno de los hermanos de Loan Peña (5) y el abogado Fernando Burlando protagonizaron un tenso cruce, debido a las críticas que habría recibido el representante de la familia. En medio de la acalorada discusión, el letrado afirmó que no va a permitir que “critiquen y digan pavadas” sobre su trabajo.

La discusión se produjo en A24, mientras José Peña y Burlando hablaban sobre el estado de la causa, a 71 días de la desaparición del niño en Corrientes.

En un momento dado, el abogado tomó la palabra y, visiblemente molesto por las críticas recibidas, dijo: “Nosotros estamos poniendo un gran esfuerzo. Y no lo hacemos por plata, no nos llevamos ni un peso. No sé otros. Y uno tiene que escuchar críticas”.

Burlando enfatizó que esta era solo la segunda vez que veía a José en lo que va del caso, subrayando que le sorprendía recibir reproches. “José llegó hoy al estudio, y desde ese momento me vio solamente en una audiencia relacionada con la causa de su hermano; así que no voy a permitir que critiquen y digan pavadas de nuestro trabajo profesional, porque lo estamos haciendo seriamente”.

El abogado continuó expresando su desconcierto ante la situación: “José, te lo tengo que decir, porque no sé por qué me tengo que fumar una crítica que recién escuché”. Además, destacó el riesgo personal que asume al trabajar en esta investigación.

Finalmente, Burlando señaló que su equipo está invirtiendo tiempo y esfuerzo sin recibir compensación económica, y añadió: “Perdonáme, pero si estás disconforme, decime y yo me abro”. Ante esto, el hermano de Loan respondió agradeciendo el trabajo que realizan todos los días y aseguró que no van a “correr a nadie del caso”.