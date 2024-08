"No hay que esperar para denunciar": el fiscal Pirrello explicó cómo actuar cuando desaparece una persona

Desde hace más de dos meses, la desaparición de Loan conmueve y acapara la atención de la sociedad argentina. Además, en Mendoza también hay casos resueltos y otros inciertos. Por eso, MDZ habló con el fiscal Gustavo Pirrello, de la Unidad Fiscal de Homicidios, sobre los protocolos de búsqueda para casos de personas desaparecidas.

De esta manera, Pirrello realizó un repaso de los casos más relevantes que recayeron en su fiscalía e hizo un análisis de cómo se desarrolla la investigación que se lleva a cabo para encontrar al pequeño de Corrientes. Además, puntualizó sobre la importancia de denunciar rápidamente y de brindar toda información necesaria a los investigadores sobre la persona en cuestión.

- ¿Cómo se inicia la búsqueda de una persona que se reporta desaparecida?

Las investigaciones de estas causas se inician a partir de una denuncia que se formula en una oficina fiscal o a través de la oficina de denuncias digitales, donde se pone conocimiento al Ministerio Público de que una persona ha desaparecido de su lugar de residencia habitual o de su lugar de trabajo sin tener noticias. Esto es importante especificarlo o aclararlo, porque las fiscalías investigan delitos, pero en este caso, con esta denuncia concreta no se está denunciando un delito determinado, sino que se realiza la investigación tendiente a acreditar que la persona desaparecida no esté siendo víctima de algún delito o haya sido víctima de algún delito. Entonces, en el marco de esa denuncia se realiza una serie de medidas investigativas tendientes a dar con el paradero de esa persona y corroborar que la misma no ha sido víctima de ningún hecho delictivo.

- ¿Cuándo se puede realizar la denuncia, hay que esperar 24 horas?

Eso del tiempo de espera de 24 horas es erróneo. Inmediatamente de que la persona advierte que el familiar o la persona que conoce ha desaparecido, entre más rápido se realice la denuncia más rápido se activa todo el mecanismo de trabajo sobre estas causas. Entonces, no hay que esperar tiempo, hay que formular la denuncia para ponerse a trabajar sobre la privación del paradero de esta persona.

- ¿Cómo se comienza a buscar y quiénes son las primeras personas a las que se les consulta?

Partimos de la premisa de que se denuncia sin saber dónde está esta persona. Se plantean múltiples hipótesis de trabajo, pero generalmente se comienza con el abordaje del entorno cercano de la persona desaparecida. Esto es el grupo familiar, los amigos, los compañeros de trabajo. Allí se empieza a indagar respecto de si existió alguna problemática o algún motivo por el cual la persona se haya retirado de su lugar de residencia o trabajo y en base a lo que los mismos testigos van aportando se empiezan a producir medidas tendientes a dar con esta persona. Por ejemplo, si algún amigo hizo referencia que la persona que estamos buscando le habría manifestado la intención de viajar, se manda un oficio a la Comisión Nacional de Transporte que nos informa si esa persona compró un pasaje. Esa sería una de las tantas medidas que podemos hacer conforme a la información que van aportando las personas que conocen o son del entorno del buscado.

- ¿Cómo se implementa la búsqueda en los casos donde se considera, por lo menos en fase inicial, que la persona desaparecida está en riesgo?

Tenemos en el personal una división específica de la Policía que se llama Búsqueda de Personas y que está abocada concretamente al trabajo de estas causas. Después, de acuerdo con la información que va surgiendo y con la posibilidad de que esta persona haya sido víctima en un determinado lugar, se trabaja sobre el lugar, sobre el entorno y sobre el teléfono de la víctima. Por ejemplo, sobre las llamadas que pueda haber recibido. Si hay cámaras, se analizan las imágenes. Se trata de ir abordando el lugar donde esta persona fue vista por última vez o donde manifestó que iba y desde ese lugar desapareció. Se va avanzando con esas medidas y se van incrementando las tareas investigativas y las medidas de prueba que se pueden hacer sobre ese lugar. Si es necesario realizar un allanamiento, un registro, un secuestro de teléfono, bueno, todo eso en el caso concreto se va analizando y se va disponiendo conforme nos va indicando la investigación.

- ¿Cuándo una persona comienza a ser investigada? Es decir, que se convierte en sospechosa por algún caso. Muchas veces inclusive el denunciante ha terminado siendo el asesino o alguien involucrado con con algún caso.

La particularidad de estos casos es que en la gran mayoría de los paraderos terminamos con la persona siendo encontrada y manifestando que se había retirado por distintos motivos, no siendo víctima de ningún delito. En esos casos la causa termina archivada. En un porcentaje menor, algunos de estos casos se inician como paradero y han terminado, por ejemplo, con la persona buscada siendo víctima de un homicidio. Cuándo una persona comienza a transformarse en sospechosa, ponés el caso de que el denunciante termina siendo el autor en definitiva, bueno, es fruto de la misma investigación que empieza a marcar una serie de contradicciones o de sospechas sobre el buscado. En ese caso, la investigación se direcciona sobre el denunciante, tendiente a obtener medidas de prueba que terminen acreditando la autoridad del mismo sobre la muerte de la persona. Yo tuve a cargo una investigación que trascendió bastante públicamente, que tiene que ver con el femicidio de Concepción Arregui, donde el señor Roberto Audano fue quien denunció la averiguación de paradero de esta de esta mujer, concluyendo la investigación con Audano condenado por el femicidio, siendo el autor de la muerte de Concepción Arregui, que en ese momento era su pareja y que él había denunciado que la misma se había retirado de su domicilio después una pelea que habían tenido y que le había manifestado su intención de ir a visitar a sus familiares en Chile. Después de un de un proceso investigativo de algunos meses logramos tener pruebas que finalmente terminaron con la condena de Audano.

- Hay otros casos donde quizás no se aporta toda la información necesaria, a veces por temor, por vergüenza o por resguardar la intimidad de la persona desaparecida.

Eso también lo vemos a diario. Muchas veces la familia o los denunciantes realizan la denuncia sin especificar el motivo de conflicto o la problemática por la que está atravesando la persona buscada. En definitiva, retaceando información por distintos motivos, pero que terminan siendo contraproducentes, porque implica que la fiscalía o la división con la que trabajamos, que es Búsqueda de Personas, tenga que trabajar para obtener esa información cuando los propios denunciantes la tienen. Entonces, la idea también es que al momento de realizar la denuncia sean lo más claros respecto de la problemática que está atravesando la persona buscada, si es que la hay, para que sirva a la investigación y a la Fiscalía para dar de forma más rápida con la persona buscada. Gustavo Pirrello en el estudio de MDZ / Rodrigo D'Angelo/MDZ

- ¿Qué análisis puede hacer usted sobre el caso Loan? Sobre cómo se está realizando la investigación y la diversidad y variedad de hipótesis que hay.

Sí, un poco lo que le decía cuando comenzamos a hablar. La dificultad que tienen este tipo de investigaciones es que no se parte de una hipótesis concreta. El caso Loan es un caso que deja en claro esta circunstancia, se pasa por distintas hipótesis que van mutando de acuerdo con la prueba que se va produciendo y se va incorporando al expediente. No conozco las particularidades del caso, pero por lo que uno escucha por los medios se están practicando múltiples medidas sin dejar de atender ninguna hipótesis, que entiendo que es lo que hay que hacer. O a medida que se va produciendo prueba se va variando la hipótesis más fuerte y en base a eso se sigue trabajando. La dificultad o la urgencia tiene que ver con dar con la persona buscada. Hay una familia detrás que necesita esa respuesta y si bien la Justicia o la Fiscalía no tiene una obligación de resultados, sino una obligación de medios, es decir, la Fiscalía no va a garantizarle que va a encontrar la persona buscada, pero sí, lo que tiene que responder es por hacer todo lo necesario para lograr dar con esa persona. Nosotros tenemos reuniones con los familiares de las personas que estamos buscando y les vamos informando diariamente de las tareas que se van realizando para que tengan la tranquilidad de que se va trabajando en cada uno de los casos de la manera más profesional posible. Loan Peña desapareció el 13 de Junio en 9 de Julio, Corrientes / NA

- En un caso como este, en el que hablamos de un menor de 5 años y que ya pasaron más de dos meses de su desaparición, ¿hay más posibilidades de que se encuentre sin vida o de que se lo pudiera hallar vivo?

Mire, mientras trabajamos la averiguación de paradero uno busca a la persona con vida, es decir, sin prejuicio de que el paso del tiempo y el no tener señales o rastros de esta persona o de la persona buscada pueda empezar a tomar fuerza la hipótesis de que a esa persona le haya pasado algo en cuanto a su integridad.

- ¿Le tocó a usted investigar algún caso similar al de Logan en el ámbito provincial?

De menores, con esa particularidad, no. Sí tenemos casos en los que llevamos tiempo trabajando y no hemos podido dar con la persona buscada y que actualmente están en investigación. Y bueno, seguimos realizando medidas tendientes a encontrar a esa persona. Uno, como le digo, busca a la persona viva. Después, el curso de la investigación es lo que nos puede ir dando señales de que se puede haber atentado contra la misma.

- El caso de Nataniel Guzmán, por ejemplo, recae sobre su Fiscalía.

El caso de Nataniel Guzmán o el caso de -Darío Sebastián- Codina Bandes son dos casos que los tenemos en investigación, que llevamos un tiempo relativamente prolongado con mucho trabajo sobre el mismo sin tener al día de hoy en claro qué fue lo que pasó con estos ciudadanos, sin prejuicio, como le digo, de que la Fiscalía, acompañada por las familias que están constituidas en querellantes, sigue produciendo investigación y medidas de prueba tendientes a dar con estas dos personas. Pirrello investiga la desaparición de Nataniel Guzmán / Alf Ponce Mercado/MDZ

- ¿Se puede llegar a una resolución sin encontrar un cuerpo o sin encontrar a la persona buscada?

Nosotros tenemos precedentes de haber llevado a juicio y de haber condenado a personas sin obtención del cuerpo. El caso de -Johana- Chacón. El caso de Gisela Gutiérrez fue a juicio, si bien la persona resultó no condenada, hubo elementos para llevar la causa a juicio. por supuesto que el delito de homicidio implica el que matare a otro, por lo tanto parte de los elementos de prueba tienen que ver con el cuerpo sin vida y la violencia ejercida para quitarle la vida. Sin perjuicio de eso, tenemos estos precedentes donde se ha llegado a juicio y a condena sin tener el cuerpo de la persona. Por supuesto que los denunciantes o la sociedad necesitan del hallazgo de la persona, el hallazgo del cuerpo, para de alguna manera cerrar la situación o la denuncia. En la mayoría de los casos se logra, en algunos casos no lo hemos logrado, sin perjuicio de que esos casos, inclusive partiendo de Viviana Luna, que es una investigación de 8 o 9 años atrás y que sigue activa tendiente a dar respuesta a la familia sobre qué fue lo que pasó con la misma. Viviana Luna lleva 8 años desaparecida / Archivo MDZ

- ¿En algún momento se concluye la búsqueda aunque no aparezca el cuerpo o la persona?

No, en realidad llega a un punto de investigación que es como un embudo, se denominan casos fríos, donde las medidas de prueba se van agotando, pero eso no implica que se cierre el caso. Se sigue insistiendo con las recompensas, con el pedido de informes a determinados lugares para ver si tenemos respuestas y por supuesto a la espera de que se incorporen nuevos datos, que suele pasar también, que cada tanto ingresa un llamado al 911 referido a un caso de esto que le estoy diciendo, que llevan años, y se vuelve a reactivar la investigación. Pero no, no se cierran porque no hemos podido dar con la persona buscada.

- ¿En qué momento se determina ofrecer una recompensa?

Bueno, eso tiene que ver con la dinámica propia de la investigación en el caso concreto. Tiene que ver también con un tiempo, es decir, a medida que va pasando el tiempo y no se logra dar una respuesta se analiza con los investigadores la proposición o la solicitud del Ministerio de Seguridad del ofrecimiento de recompensa, que siempre tenemos acogida favorable por parte del Ministerio e inmediatamente se difunde a través de los medios de comunicación la existencia de la recompensa, como así también que las personas que colaboren en ese respecto, más allá de la recompensa, también se resguarda la identidad para darles la tranquilidad de que esa información va a ingresar y si la información es buena y se logra un resultado se van a poder hacer de la recompensa sin tener que exponerse.

- ¿Qué mensaje le daría a la sociedad y qué le recomendaría a la gente ante una situación de alguien cercano que está desaparecido?

Sobre todo la denuncia inmediata, que no hay tiempo que esperar, porque el tiempo que se espera es tiempo que se pierde en la búsqueda por parte de la Fiscalía y de todos los instrumentos que tiene. Y, fundamentalmente, que al momento de radicar la denuncia, por cruda que sea la situación que está atravesando la persona que ha desaparecido, que la vuelquen en la denuncia o lo manifiesten, porque eso en definitiva termina ayudando a encontrar más rápido a la persona que estamos buscando.