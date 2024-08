Fuerte condena contra el camionero que asesinó a una joven que se negó a tener relaciones sexuales

La Cámara en lo Criminal y Correccional de 7° Nominación de Córdoba reveló los fundamentos detrás de la condena de prisión perpetua del camionero Luis Alberto Ludueña, quien fue hallado culpable por el asesinato de Valeria Oviedo, una joven que rechazó tener relaciones sexuales con él en enero de 2023.

Este lunes, se dieron a conocer los detalles de la sentencia, la cual había sido dictada el 28 de junio. Los jueces Laura Huberman, Patricia Soria y José Daniel Cesano, junto con un jurado popular, determinaron que Ludueña es responsable del delito de homicidio calificado por violencia de género. La víctima, Valeria Oviedo, era conocida del acusado, ya que era hija de una amiga suya.

Los fundamentos

En los fundamentos de la condena , se destaca que Ludueña tenía pleno conocimiento de la situación económica vulnerable de la joven y se aprovechó de ello. "Le ofreció a la víctima dinero para paliar la delicada situación económica que estaba atravesando. En la cabina del camión, el imputado le habría pedido favores sexuales a cambio del préstamo de dinero prometido”, detalla el escrito.

La sentencia subraya que, desde la perspectiva de la Justicia, el accionar del camionero refleja una lógica patriarcal en la que no se acepta un "no" como respuesta y se niega la autonomía de la mujer, socavando su dignidad personal. Para los magistrados, este hecho es una expresión clara de violencia de género, donde el agresor no concibe a la mujer como un ser con derechos y autonomía.

Finalmente, el juez José Daniel Cesano destacó: "El asesino concibe a su víctima prácticamente como a una cosa. El hombre aquí priva arbitrariamente de su vida a una mujer, en razón de parámetros culturales que colocan a la mujer como un individuo carente de derechos". Esta perspectiva fue central para dictar la condena a prisión perpetua por el asesinato de la joven, buscando justicia para Valeria Oviedo y subrayando la gravedad del delito cometido.