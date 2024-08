Fernando Burlando arremetió contra la Policía y la Justicia por la desaparición de Loan Peña

El abogado Fernando Burlando aseguró que la investigación por la desaparición de Loan Peña "es un verdadero fracaso", que está "impregnada de tintes de todo tipo" donde el poder de Corrientes "pone su cuota de corrupción" y que, si alguno de los presos le pide pactar "la libertad de todos" por devolver al niño, lo firmaría "ya mismo".

En diálogo en De Una Con Niembro por Radio Colonia, el abogado de la familia del pequeño sostuvo: "El manejo de la Justicia en este caso es un verdadero fracaso".

"Tenemos una investigación impregnada de tintes de todo tipo, donde el poder pone su cuota de corrupción, la policía es realmente desastrosa y donde continúan poniéndole trabas a la búsqueda de la verdad. Pero lo más importante es solamente una cosa, es encontrar a Loan", manifestó.

Sobre la gran incertidumbre acerca de qué pasó con el niño, Fernando Burlando expresó: "Si viene uno de los presos y me dice, 'mirá, pactemos la libertad de todos por devolverte a Loan', yo lo firmo ya mismo, no tengo ningún tipo de problema, a mí no me interesan ellos, me interesa el pequeño".

"Esto es lo que no entiende la Justicia, que con todas estas mecánicas y procedimientos de corrupción ponen trabas a que conozcamos cuáles son los vínculos políticos emparentados con el narcotráfico, con la trata y con un sinnúmero de situaciones que lamentablemente pasan en Corrientes y que la gente ya dio cuenta", ratificó.

En este sentido, Fernando Burlando destacó que para evitar este tipo de maniobras hicieron "muchas presentaciones" para lograr "reordenar la investigación", pero el gran problema es que "es difícil cambiar una vida de ilegalidades, corrupciones, facilismos e impunidad".

Respecto al monto que la Policía de Seguridad Aeroportuaria dio a conocer sobre los movimientos bancarios de los familiares de Loan, en los que se supo que Mariano Peña recibió cerca de $170 millones, Fernando Burlando indicó: "Nosotros como abogados ahí no nos metimos, todo lo que estamos haciendo son causas, algunas que tomamos en función de distintas características y lo hacemos de manera gratuita, invirtiendo también en ella".

"Me parece fantástico que la gente ayude a la familia, ahora, todo lo que tenga que ver con los gastos y lo que se hizo con ese dinero, es responsabilidad de quienes son los titulares de la cuenta", continuó.

Por último, remarcó que, a pesar de que no se mete en estos temas, sí resaltó que "donde vea cosas raras obviamente tomaré algún tipo de decisión".