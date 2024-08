Caso Loan: la fuerte acusación del exabogado de Laudelina contra dos de los detenidos

Loan Danilo Peña lleva 64 días desaparecido, y la Justicia aún no ha logrado esclarecer lo sucedido tras su último almuerzo en la casa de su abuela. A pesar de esto, el abogado José Codazzi, aseguró que el caso está resuelto y culpó a dos de los detenidos.

Codazzi, quien fue removido de la defensa de una de las principales sospechosas, señaló al exmilitar Carlos Pérez y a la exfuncionaria María Victoria Caillava como los responsables. Según el abogado, las pruebas son claras: "Está la mancha de sangre. El golpe en el guardabarros. La patente deformada. El caso está resuelto", afirmó con contundencia.

Ante la posibilidad de que la sangre hallada en la camioneta de Pérez y Caillava haya sido plantada, Codazzi descartó esta teoría, expresando: "Descreo de esos cuentos que dicen que pudo haber una persona con un frasquito tirando sangre y plantando pruebas". Además, sostuvo que la respuesta sobre el paradero de Loan la tiene que dar el matrimonio Pérez-Caillava.

Con respecto a la denuncia que Laudelina y su hija Macarena realizaron en contra del abogado, este negó haber amedrentado y sobornado a su ex clienta para instalar la hipótesis del accidente en la que Loan habría sido atropellado y enterrado por el matrimonio detenido, al tiempo que sostuvo que no tiene vínculos con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.

Por último, durante otra nota manifestó: "Yo no la obligué a declarar nada, tengo prueba de todo lo que digo. Ella no me pagó, me quedó debiendo dinero por la representación".

El padre de Loan apuntó contra dos familiares

En un giro inesperado, el padre de Loan, José Peña, dirigió sus sospechas hacia dos familiares cercanos, acusándolos de ser responsables de la desaparición de su hijo. Según Peña, su hermana Laudelina y su cuñado Antonio Benítez habrían raptado al menor debido a un conflicto familiar relacionado con unas tierras que posee la abuela Catalina.

José Peña desconfia de su hermana Laudelina y de Antonio Benítez. Foto: Redes sociales

José Peña cuestionó abiertamente la supuesta motivación de sus familiares, diciendo: "Si es por el interés de tierras, ¿por qué no se la agarran conmigo y no me dicen a mí?". Además, mostró su desconfianza hacia Benítez, señalándolo como uno de los últimos en ver a Loan antes de su desaparición. "Es el primero que va y el último que lo ve. Todo lo que me dijo, desde cuándo se fue hasta dónde vino, el tiempo no le daba, por eso desconfío de él", concluyó.