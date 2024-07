Un problema vascular muy grave sería la causa de muerte de Gil Pereg, el doble homicida israelí

Conocida la noticia sobre la muerte del doble homicida -de su madre y su tía- Nicolás Gil Pereg ocurrida este domingo cerca de la medianoche tras sufrir una descompensación en el hospital psiquiátrico El Sauce, su abogado, Maximiliano Legrand, brindó detalles sobre los pasos a seguir respecto de sus restos y dio indicios sobre la posible causa de muerte.

"La verdad es que fue muy shockeante, no teníamos pensado que ocurriera. Él era muy joven y si bien tenía algunos problemas de salud ninguno era manifiestamente grave. Pero bueno, por supuesto que queda todavía por investigarse qué es lo que ha ocurrido", comenzó Legrand.

Maximiliano Legrand fue uno de los abogados de Gil Pereg.

El abogado destacó que Gil Pereg "tenía algo vascular en las piernas, algo muy grave. Él pasaba mucho tiempo en la celda, no caminaba, no salía. Yo recuerdo que incluso cuando estaba detenido en el en el penal de San Felipe él decía que quería estar las 24 horas ahí sin moverse y que lo obligaban a salir al patio. En El Sauce también. Le pedían que cuidara mejor su salud y que tuviera hábitos más saludables, pero bueno, él no los tenía porque era así, era una persona con una patología psiquiátrica importante".

Respecto de qué sucederá con sus restos, el letrado indicó que envió mensajes a su familia, pero que todavía no obtuvo respuesta: "Les he preguntado si querrán recuperar el cuerpo. Ellos estaban shockeados por todo este tema. Están en una situación muy difícil, pero que tendrán que afrontar y ver qué van a querer hacer al respecto".

Cabe destacar que el fallecido tiene tres hermanos que viven en Israel y otro más que se encuentra en Tailandia, mientras que no tiene familiares en la Argentina. Su madre estuvo de visita en el país en dos ocasiones, en la segunda junto con la tía del doble homicida, pero en este último viaje fue cuando ocurrieron los crímenes en 2019.