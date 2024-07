Era hostigada por su ex y se iba a radicar en Mendoza, pero fue hallada muerta en su habitación

Daiana Fontes, de 33 años, era hostigada por su expareja, que incluso había intentado asesinarla, y apareció ahorcada en su casa de Ezpeleta el pasado 18 de julio. La familia pide que se investigue su muerte y realizó una marcha frente a los Tribunales de Quilmes. La mujer tenía previsto radicarse en Mendoza.

La movilización se concretó en la jornada del miércoles por la mañana y estuvo encabezada por la madre de la víctima. Su círculo cercano exigió que se investigue el caso, ya que Fontes era acosada por su expareja, que además tenía una orden de restricción de acercamiento tanto de ella como de sus hijos. Incluso, el sujeto está acusado de haber intentado asesinarla a fines de 2023 al atacarla con un destornillador en la puerta del colegio de sus hijos.

Por ese episodio, el agresor tiene una condena de un año y dos meses de prisión por "lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser cometidas por un hombre contra una mujer en el marco de violencia de género”.

Gladys Gallo, la madre de Daiana, manifestó a través de las redes sociales que "mi hija fue víctima de violencia de género hasta su último suspiro, y a pesar de la gravedad de los hechos que padeció jamás obtuvo justicia, jamás se cumplieron las medidas de protección expedidas para ella y que son extensivas a sus hijos, mis nietos de 8 y 5 años, por el riesgo permanente en el que viven".

La mujer agregó que "en marzo de este año, luego de intentar apuñalar a mi hija en la puerta del colegio de sus hijos a finales del 2023, fue excarcelado, y ella fue víctima de acoso, hostigamiento permanente, ya que el nunca dejó de merodear mi casa, su casa, las escuela de sus hijos, nunca dejó de acosarla por redes creando perfiles falsos, la condenó a vivir presa del miedo a ella y a mis nietos incluso en el día de su muerte, donde volvió a violar las medidas de protección mandando a su hermano a retirar por la fuerza a mis nietos a pesar de la prohibición de acercamiento emitida por dos juzgados intervinientes".

Finalmente, la madre de Fontes expresó que "Francisco Ariel Alegre destruyó a mi hija psicológicamente, forzándola a solicitar tratamiento terapéutico por los efectos de la violencia que sufría. Ella no padecía una enfermedad mental, no estaba en tratamiento por una patología!!!! Ella fue víctima de violencia de género, fue víctima de violencia institucional, ya que el estado no fue capaz de garantizar su integridad, su seguridad. La justicia ni siquiera fue capaz de lograr justicia para ella y sus hijos. Hoy me toca salir a sacar fuerzas de donde pueda exigir justicia para Dai, ni siquiera nos conceden la seguridad de que descanse en paz, o que yo pueda tener derecho de transitar este dolor e impotencia que me desgarra abrazada a mis afectos".

Daiana trabajaba en la Municipalidad de Quilmes, aunque estaba de licencia, y tenía previsto viajar a Mendoza para radicarse definitivamente en esa provincia y comenzar una nueva vida. Incluso, ya había organizado todo para viajar el 16 de agosto. Sin embargo, la semana pasada fue hallada muerta en su habitación.

De momento, la causa está caratulada como averiguación causales de muerte y es investigada por la UFI (Unidad Funcional de Instrucción) 3 de Quilmes.