La prima de Loan Peña puso en jaque la versión de Laudelina: "Mi tía miente"

Camila, quien es prima de Loan Danilo Peña, declaró en la fiscalía de Goya, Corrientes, a 19 días de la desaparición del menor, y negó la versión de Laudelina Peña, tía del chico, quien sostuvo que fue atropellado.

Junto con su hija, la joven se acercó pasado el mediodía hasta el edificio judicial para dar testimonio sobre lo que pasó aquel jueves 13 de junio cuando Loan fue visto por última vez.

Se buscará establecer si lo declarado por Laudelina Peña frente a un fiscal provincial de que se trató de un accidente de tránsito es verídico o es una maniobra de defensa.

Alan Cañete, el abogado de la prima del menor, aseguró a la agencia Noticias Argentinas que su clienta "negó todo".

Por su parte, el letrado sostuvo en diálogo con la prensa que la joven "no declaró anteriormente porque no fue citada", al tiempo que ratificó que Laudelina Peña mintió al hablar de un supuesto accidente de tránsito, en el que el matrimonio integrado por la exfuncionaria municipal Victoria Caillava y el exoficial de la Armada Carlos Pérez atropelló al menor y luego se lo llevó, además de amenazarla de muerte para que no cuente lo ocurrido.

"Nosotros creemos que está mal informada y mal asesorada", señaló Cañete, quien calificó de "imposible" la hipótesis formulada por la tía del pequeño Loan Peña de 5 años.

Además, consideró que "Camila tiene miedo" porque se investiga una red de trata de personas.

"Nuestro compromiso es con Loan", recalcó el representante de Camila, que estuvo presente en el almuerzo que tuvo lugar en la casa de Catalina, la abuela de Loan, en 9 de Julio.