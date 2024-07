Habló el papá de Loan: "Yo no le creo nada a Laudelina, lo más seguro es que a Loan se lo llevaron"

José Peña, el papá de Loan, el menor desaparecido hace 19 días en Corrientes, manifestó ante la prensa que no cree en la versión de Laudelina y sostiene que al niño "se lo llevaron".

Luego de que la mujer brindara testimonio ante un fiscal provincial y manifestara que Loan fue atropellado y su cuerpo enterrado por los imputados Carlos Pérez y María Victoria Caillava, José Peña, el papá del menor apuntó contra su propia hermana: "Yo no le creo nada a Laudelina".

“Hasta el momento no hablé con ella. No le creo nada, seguro está encubriendo a su marido", dijo en referencia a Antonio Benítez, uno de los imputados en el caso y detenido en una cárcel federal en la localidad de Güemes, en la provincia de Salta.

Respecto del almuerzo en la casa de Catalina al que fue a caballo y de sorpresa junto con Loan, el hombre dijo que "si yo sabía que estaban todos acá no hubiera venido", al tiempo que reconoció que "Loan estaba contento de venir a la casa de la abuela".

Por otra parte, Peña también habló de su sobrina, Camila, y sostuvo que "estuvo todo el día por acá, no sé si tendrá que ver con la desaparición de Loan, pero ella siempre estuvo con Laudelina, no hay forma de que no haya visto algo que Laudelina sí”.

Finalmente, manifestó que “seguro que a Loan se lo llevaron, porque por acá no hay ningún rastro de nada. Sigo manteniendo ese pensamiento. Yo estoy bien, de pie, pero María -su esposa- está mal”, cerró.