Fútbol Libre: "Ezequiel no ha obtenido ningún tipo de recompensa económica por esta cuestión"

Luego de la liberación del joven mendocino acusado por la retransmisión de partidos de fútbol y otros deportes a través de páginas web, su abogado, Fernando Madeo Facente, manifestó que "Ezequiel no ha obtenido en absoluto ningún tipo de recompensa económica por esta cuestión" y aclaró que "no es el creador de Fútbol Libre".

"Estamos muy contentos porque el Juzgado de Garantías número 4 de San Isidro compartió nuestros lineamientos en el sentido de que la detención de Ezequiel no tenía sentido", dijo el letrado, y agregó que "nosotros hicimos saber que no había ningún tipo de riesgo de entorpecer la investigación ni mucho menos de fuga. Él tiene arraigo de toda la vida en la Ciudad de Mendoza, vive junto a su familia".

Sobre la causa, el abogado comentó que "lo están acusando de infringir la ley 11723 que es la que protege los derechos de propiedad intelectual. Particularmente en sus artículos 71 y 72 la ley pena con hasta seis años de prisión a quien reproduzca obra literaria de otra persona", al tiempo que aclaró que "en el caso quedó muy claro que Ezequiel no ha obtenido en absoluto ningún tipo de recompensa económica por esta cuestión, así que, según interpretamos nosotros, no está configurado el tipo penal que se le endilga".

El defensor del joven mendocino remarcó que "Ezequiel no ha tenido ningún tipo de ánimo de lucro, por el contrario lo hacía más bien como un hobby. De hecho quiero aclarar una cuestión que resulta trascendental: él no es el creador de Fútbol Libre como ha salido en los medios y se ha divulgado la noticia. Eventualmente lo que hizo fue obtener a partir de un grave error de DirecTV, donde la la señal estuvo muy vulnerada, una transmisión de un partido que luego fue levantada por Fútbol Libre. Esta aclaración resulta trascendental para indicar que él no tenía ningún tipo de fin lucrativo con esta cuestión".

Sobre los conocimientos informáticos del acusado manifestó que "tiene un conocimiento muy grande sobre el tema, es casi un experto", aunque comentó que "estudia algo relacionado con las Ciencias Políticas en la Universidad de Mendoza según tengo entendido".

Con respecto a la detención del sospechoso -ahora liberado- Madeo Facente indicó que "tenía un usuario creado en la plataforma DirecTV, a partir de su usuario siguieron el número de IP, y del seguimiento del número IP pudieron localizar su domicilio en la provincia de Mendoza".

Finalmente, celebró el respaldo que recibió el mendocino por parte de los usuarios de la página Fútbol Libre: "Me gustó mucho lo que sucedió, no suele acontecer que la gente apoye tanto a alguien que está incriminado a cometer un delito, pero no me llamó la atención. Yo lo esperaba porque entiendo que la gran mayoría de la gente pretende que el fútbol sea gratuito y entiendo que esta causa sirvió para escuchar a la población".