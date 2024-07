La Justicia rechazó el pedido de detención de Laudelina Peña, ¿estrategia o falta de pruebas?

Luego de que los fiscales pidieran la detención de Laudelina Peña, la tía de Loan, el niño desaparecido en Corrientes, tras las declaraciones que generaron un cimbronazo en la causa, la Justicia rechazó esa solicitud y la mujer continuará, al menos por el momento, sin ser aprehendida. ¿No hay pruebas para detenerla o se trata de una estrategia?

La hermana de José, el papá de Loan, había asegurado que el menor fue atropellado y su cuerpo enterrado por el matrimonio imputado: Carlos Pérez y María Victoria Caillava. Ahora, la gran duda que hay es sobre qué sucederá con Laudelina y su situación procesal.

En la jornada del domingo, mientras se realizaban los rastrillajes y las pericias comandadas por Patricia Bullrich, los fiscales federales pidieron la detención de la tía de Loan, pero la jueza Cristina Pozzer Penzo la rechazó.

Para el fiscal Mariano De Guzmán y la PROTEX (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas), la declaración de la mujer tendría alguna verosimilitud, por lo que la acusarían de "encubrimiento".

No obstante, el rechazo de la jueza podría deberse a que aún no cuenta con elementos para sustentar esa hipótesis o preferir que Laudelina permanezca como testigo para obtener más detalles sobre el testimonio que puede ser clave. Al mismo tiempo, se espera que la Justicia Federal la cite para reafirmar su declaración del viernes pasado, ya que las realizó frente a un fiscal provincial, fuero que no lleva la causa, por lo que no se consideran válidas.

Laudelina y un traslado bajo una lluvia de piedras

En la noche del domingo, los vecinos de la ciudad de Corrientes expresaron su enojo al enterarse que Laudelina se escondía en un hotel y que era custodiada por efectivos policiales.

Durante varios minutos la tensión fue constante, ya que se reunió un numeroso grupo de personas frente al lugar y comenzaron a lanzar piedras e insultos. Acto seguido, la Infantería intervino con gases lacrimógenos y balas de goma. Fue en ese momento que se concretó el traslado de la tía de Loan hacia un destino incierto.