El abogado de los padres de Loan pidió la detención de Laudelina luego de las declaraciones que cambian la causa

El abogado de la familia de Loan confirmó que pidió la detención de Laudelina tras su declaración frente a un fiscal provincial y que provocó un giro inesperado en el caso que conmueve a Corrientes y a todo el país. Asimismo, Gustavo Briend destacó que durante estas horas se solicitaron más de 25 diligencias procesales y probatorias.

En un sábado repleto de información nueva e importante en la búsqueda de Loan, que ya lleva 17 días, el abogado se mostró sorprendido por esta hipótesis y hasta uno de los hermanos del menor se preguntó por qué tardó tanto tiempo.

“Tomamos conocimiento a partir de los medios y después por los dichos del gobernador. Es todo muy raro, muy extraño”, manifestó Briend.

“Hay puntos oscuros en la declaración de Laudelina y la verdad es que nos surge la duda de qué quiso hacer con esta maniobra la tía de Loan”, señaló el abogado.

En diálogo con TN, el defensor subrayó: “Es absolutamente increíble esta declaración en el ámbito y contexto en el que se dio. Si ella hace una denuncia o quiere declarar no va a un fuero que no corresponde con la causa. Hubiese ido a la comisaría local, que al estar intervenida, no le generaba un impedimento. Me hace ruido”, expresó.

Acerca del pedido de detención, Briend explicó: “No puedo hablar mucho por el secreto de sumario, pero hay una diligencia sumamente importante que es contra la mujer que ayer declaró en Corrientes. Es cuestión de tiempo, algo que no tenemos, porque hay que encontrar a Loan sano y salvo”, destacó.

“Su declaración es absurda, no tiene sentido”, sostuvo e ironizó: “Capaz se confundieron de camino y en vez de ir a Goya se fueron a la capital”. Por último, Briend señaló: “La estamos esperando con ansias a Laudelina para que declare en la Justicia Federal”.

Además, José, uno de los hermanos del menor, también habló y sostuvo: “No sé por qué si tanto quería declarar no lo hizo antes. Es muy extraña su maniobra”.