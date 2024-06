El pedido de Fernando Burlando a los detenidos por la desaparición de Loan Peña

La desaparición de Loan Peña mantiene en vilo al país entero. Ya pasaron 12 días de la última vez que se vio con vida al menor de 5 años en la provincia de Corrientes, caso por el cual se activó inmediatamente el "Alerta Sofía" y por el cual hay 6 detenidos.

En medio de la búsqueda, y tras rever su postura, el mediático abogado Fernando Burlando finalmente será querellante en la causa representando al padre y al hermano de Loan, quien está desaparecido desde el pasado 13 de junio. La principal hipótesis de los investigadores apuntan a un caso de trata de personas, por lo que cinco de los seis detenidos están imputados por "captación de personas con fines de explotación". El sexto apuntado es el comisario Walter Maciel por encubrimiento.

"El error fue partir de la premisa que 'la trata no existe'. Por eso la investigación está como está, por eso Loan no aparece, sino estaría con nosotros sano y salvo", destacó Fernando Burlando, quien el lunes pasado había dicho que era "todo muy raro" y que "no me puse de acuerdo con los abogados".

En diálogo con C5N, el letrado sentenció que "si Loan no aparece, para mí es pena de muerte". Y agregó, a modo de pedido a quienes tengan información sobre el menor: "Nosotros vamos a ser querellantes, que aparezca Loan sano y salvo y podemos hablar cualquier cosa".

"Si uno de los responsables habla, después le podemos dar una mano, pero que hablen ahora. Ahora tienen que hablar y levantar la mano", reafirmó Fernando Burlando, quien hizo hincapié en los datos que maneja la Justicia al decir que con eso "alcanza para dictar detenciones y prisión preventiva, están hasta la cabeza".

"Si no quieren estar tan comprometidos y que todo esto termine en una sanción durísima, que para mi tendría que ser la pena de muerte, ayuden ahora", finalizó.

Por el caso están detenidos e imputados por el delito de "captación de personas con fines de explotación" Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi, Daniel "Fierrito" Ramírez, María Caillava y Carlos Pérez; y por encubrimiento y Walter Maciel.