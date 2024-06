Caso Loan: "Caillava y Pérez van a declarar, pero tienen miedo"

El abogado de los detenidos Carlos Pérez y María Victoria Caillava, Ernesto González, manifestó que sus defendidos van a declarar en la causa en que se los investiga por la desaparición de Loan Peña en Corrientes, pero que no lo hicieron hasta el momento porque "tienen miedo".

El letrado manifestó que sus defendidos se van a explayar sobre qué pasó el día de la desaparición de Loan y en los posteriores y que van a prestar absoluta colaboración con la Justicia. Además, dijo que en la jornada del lunes se negaron a declarar porque "se sentían presionados, angustiados y tienen miedo".

González brindó una entrevista al canal Todo Noticias, donde aseguró que cuando hablen "van a precisar día, lugar y hora", en referencia a sus movimientos, y pidió que "se les debe dar la oportunidad de que puedan expedirse".

Ernesto González, abogado de Carlos Pérez y María Victoria Caillava / Linkedin

El abogado dijo que "María Victoria tiene ciertos problemas de salud", aunque no precisó cuáles, y que ese era el motivo del viaje al Chaco. Además, agregó que decidieron viajar en el auto Ford Ka de color rojo y no en su camioneta "para ahorrar nafta". Por su parte, en referencia a los rodados dijo que "no puedo precisar si Loan estuvo en los vehículos. Existen rastros de olor que arrojaron las pericias, pero no se puede brindar muchas información sobre esa situación", y reclamó que "existen ciertas imprecisiones al momento en que se realizaron las pericias".

Sobre la presencia del matrimonio en el almuerzo, González dijo que "los invitó la abuela de Loan, que es conocida de ellos", y explicó que la localidad de 9 de Julio "es pequeña, todos se conocen con todos. Es una relación de conocidos y de buen trato -la que tienen con la abuela-". Además, también manifestó que la relación de la pareja con el comisario Walter Maciel también "es de conocidos nada más".

Por otra parte, González descartó de plano un intento de suicidio de Carlos Pérez: "No existió. Nos sorprendió a ambos porque cuando trascendió justo me estaba entrevistando con él". Y agregó que "Pérez no teme por su vida, pero sí por su integridad física. El problema se encuentra en los traslados que pueda haber".

Finalmente, el abogado apuntó contra Laudelina, tía de Loan y esposa del detenido Antonio Benítez: "Laudelina es una persona que estaba con los chicos en el naranjo y no me parecen del todo coherentes sus declaraciones".