Echaron a la funcionaria detenida e implicada en la desaparición de Loan

En un giro significativo en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, el Municipio de 9 de Julio, Corrientes, decidió echar de su cargo a María Victoria Caillava, una funcionaria municipal detenida en las últimas horas. La decisión fue anunciada por el intendente Hugo Ynsaurralde a través de una resolución municipal que reafirma el compromiso de la administración en la búsqueda de la verdad y en los esfuerzos por encontrar al niño desaparecido.

"El compromiso asumido por el Municipio se encuentra inalterable, como lo hizo desde el inicio de la búsqueda, y ratifica, fortalece e incentiva la persecución de la verdad y los esfuerzos para la aparición de Loan", señaló la resolución firmada por Ynsaurralde.

María Victoria Caillava, amiga de la abuela de Loan, fue detenida junto a su pareja, Carlos Pérez, y el comisario encargado de la búsqueda, Walter Maciel. Las detenciones se produjeron después de que uno de los perros de la Policía detectara rastros de Loan en dos de los tres vehículos pertenecientes al matrimonio durante las pericias realizadas.

Resolución municipal. Foto: X (Twitter) @SebasTempone.

El papá de Loan se mostró “sorprendido" por las nuevas detenciones

José, el padre de Loan Danilo Peña, expresó su sorpresa y desconcierto tras las recientes detenciones en el caso de la desaparición de su hijo, que ocurrió hace nueve días en el municipio de 9 de Julio, Corrientes. La Policía detuvo a María Victoria Caillava, una funcionaria municipal, y a su esposo y exprefecto, Carlos Pérez, quienes estaban presentes en el almuerzo familiar antes de que el niño desapareciera mientras buscaba naranjas.

En declaraciones a Telefe desde la comisaría, José comentó: "A ella la conocía así nomás, sabía quién era, pero no tenía relación. A su marido no lo conocía". Aclaró que no le resultó extraño que el matrimonio estuviera presente ese día, ya que fue su madre quien los invitó. "Me sorprenden las detenciones. No las esperaba", agregó.

José, el padre de Loan Danilo Peña. Foto: archivo.

José también mencionó que durante el almuerzo no notó nada fuera de lo común. "Loan no tenía relación con ellos. En la mesa hablamos y se reían con él", dijo. Mariano, el hermano mayor de Loan, quien también estaba junto a José durante la entrevista, añadió que no descartan ninguna posibilidad en la investigación. "Jamás sospechamos de estas dos personas, ni de la tercera tampoco. Mi postura siempre fue de la esperanza y la ilusión", subrayó.

El tercer imputado no será indagado

En paralelo, se informó que Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez, uno de los tres imputados, no será indagado este sábado por los fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo. Su abogado, Jorge Montti, comunicó que decidió que su defendido no responda preguntas por el momento. "El lunes decido qué hacer", comentó Montti, explicando que sugirió a los fiscales que se realicen más medidas de prueba antes de proceder con la indagatoria.