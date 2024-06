El ajedrez pide la liberación del campeón panamericano Nicolás Mayorga

El Círculo de Ajedrez Torre Blanca y el Club Argentino manifestaron su profunda preocupación por la detención de Nicolás Mayorga, un destacado ajedrecista y Maestro FIDE. Mayorga, quien además es estudiante de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), fue arrestado el miércoles 12 de junio durante una manifestación frente al Congreso Nacional.

Mayorga fue detenido bajo acusaciones de terrorismo y trasladado a la cárcel de Marcos Paz, donde permanece en el pabellón 9. Su detención ocurrió durante la protesta contra la ley Bases, en la cual, según testimonios de compañeros y su esposa Melisa, los manifestantes fueron dispersados con violencia por las fuerzas de seguridad.

Incidentes en el Congreso Nacional. Foto: archivo.

Melisa, esposa de Nicolás, relató los eventos que llevaron a su detención: “Habíamos ido juntos, pero yo me fui antes porque tenemos un hijo. Sus compañeros me dijeron que alrededor de las 18 comenzaron a ser desplazados del Congreso con escudos y motos, y que Nicolás fue interceptado y herido con balas de goma en la pierna.” Según Melisa, los manifestantes no estaban involucrados en actos violentos y simplemente ejercían su derecho a la protesta.

La comunidad ajedrecista, así como diversas organizaciones sociales, expresaron su apoyo a través de un comunicado.

Comunicado del Círculo de Ajedrez Torre Blanca y el Club Argentino de Ajedrez. Foto: X (Twitter) @garciagustavoj.

Además, en una conferencia de prensa, familiares de otros detenidos, junto con la Comisión Interna de la empresa Paramount/Telefé y el Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid), exigieron la liberación inmediata de Nicolás y otros dos estudiantes de la Unsam, Sasha Lyardet y Camila Juárez.

Margarita Gómez, madre de Nicolás, expresó su angustia por la situación de su hijo en una entrevista radial: “Mi hijo está en Marcos Paz y no lo veo desde el miércoles. Recibió un balazo de goma en la pierna y se está curando solo. Necesita ser atendido por un médico.” La madre del ajedrecista también destacó la injusticia de las acusaciones y la necesidad de un juicio justo.

En respuesta a la detención de Mayorga y otros manifestantes, se organizaron movilizaciones en varias ciudades del país para este martes por la tarde.