La sospechosa por el incendio en Zapata Goma es inimputable y la internaron en El Sauce

La mujer de 65 años que fue aprehendida este miércoles por el incendio en el depósito de Zapata Goma, en calle Vicente Zapata de Ciudad, fue declarada inimputable por la Justicia y la internaron en el hospital neuropsiquiátrico El Sauce para ser evaluada por los profesionales.

Así lo informó este jueves este Ministerio Público Fiscal (MPF), en relación a la señora en situación de calle que en pleno siniestro fue encontrada por la Policía en la zona, con elementos inflamables como: dos encendedores, una lata con olor a combustible y virulana.

Además de estas pruebas en su contra, testigos que declararon aseguraron que minutos andes del incendio vieron a la sospechosa prendiendo fuego en la puerta del depósito.

Los bomberos combatieron el fuego durante horas. Foto: Rodrigo D'Angelo/MDZ.

El comunicado del Ministerio Público

"La ciudadana que fue aprehendida como posible responsable de haber desencadenado el incidente, fue evaluada por el equipo de profesionales del Cuerpo Médico Forense.

Los primeros resultados de ese abordaje indican que la mujer (de quien no se dará a conocer su identidad) presenta sus facultades mentales alteradas y por lo tanto no puede comprender su accionar.

Por este motivo, se dictaminó que la ciudadana está incluida en el marco del artículo N°34, inciso 1 del Código Penal. En líneas generales, ello implica que ella no puede ser sometida a juicio.

Por otra parte y en sintonía con la situación planteada, se aclara que la aprehendida no está imputada por este hecho ni tampoco pesa sobre ella una orden de detención, ya que no tiene la posibilidad de comprender sus acciones. Al momento no se cuenta con prueba fehaciente que la tenga como posible responsable del hecho.

Como consecuencia de los puntos planteados, se da a conocer que se recomendó una evaluación interdisciplinaria de los profesionales en Salud Mental del hospital El Sauce, por lo que en el día de la fecha, por criterio médico, se determinó su internación en dicho nosocomio estatal.

Además, se aclara que debido a la gravedad del incendio, con el objetivo de resguardar la integridad de las personas y teniendo en cuenta la urgencia de mitigar las llamas, los equipos de Bomberos Voluntarios que tomaron intervención en el sitio recomendaron la restricción total del ingreso al local de calle Salta al 745 de Ciudad.

Por este motivo y en virtud de cumplir con esa medida, recién hoy se ha hecho posible el ingreso a los gabinetes donde se ubicaban las cámaras de seguridad".

La investigación por el incendio está a cargo del fiscal de Delitos no Especializados Martín Lucero, que avanzará en las medidas para terminar de establecer el origen de las llamas, que dejaron pérdidas casi totales en la estructura afectada.