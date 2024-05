La fuerte reacción de la madre de Fernando Báez Sosa a las declaraciones de Máximo Thomsen

Ya pasaron más de cuatro años de aquel fatídico 18 de enero del 2020, cuando el país se conmocionaba con el brutal crimen a golpes de Fernando Báez Sosa, atacado a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell. El caso permanentemente concentró la atención mediática y de la sociedad con el paso del tiempo y las novedades en la investigación hasta llegar al juicio, incluso hoy, ya con ocho condenados y la causa prácticamente cerrada tras la confirmación de las sentencias en la Cámara de Casación.

Desde la cárcel, Thomsen rompió el silencio con el noticiero "Telenoche" (El Trece) y habló por primera vez del asesinato de Báez Sosa y además de llorar en cámara, dijo que reza "todos los días" por el joven al que mataron. "Es algo que quiero contar hace cuatro años, no necesito mucha preparación para hacerlo", indicó y sostuvo que el grupo de amigos era "ocasional" y solo se juntaban para irse de vacaciones.

Thomsen admitió que "tomaba mucho alcohol" porque era su "manera" de divertirse. "Para divertirme tenía que salir y tomar alcohol para poder soltarme", afirmó el joven condenado a prisión perpetua por el crimen, aunque aclaró que no se drogaba. Sobre la noche del asesinato, recordó: "Era la segunda noche desde que llegamos. Era la primera noche que salimos. Yo llegué borracho al boliche. Lo que me acuerdo es que yo estaba agarrado de la barra, de espalda a la pista, y siento que alguien se me había caído encima. Era Matías (Benicelli) que me dicen que le habían pegado y nos sacan a los dos. Yo no sabía, pero era Fernando Báez Sosa el que le pegó a Matías una piña en la frente".

Mientras tanto, a dichas declaraciones, la madre de Fernando Báez Sosa, Graciela Sosa, reaccionó fuertemente. "Nunca olviden, es la sangre de mi hijo... Es imposible perdonar lo que hicieron", posteó la mujer con fotos de fondo de las zapatillas de Thomsen con sangre de Báez Sosa. Y en otro posteo de Instagram dijo: "Podrán hablar de arrepentimiento, de llanto, de "su libertad" pero acá la única víctima es, fue y será Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes".

El posteo de la madre de Báez Sosa.

Por su parte, Thomsen declaró a la televisión que: "Yo nunca me peleé dentro del boliche. Nunca tuve contacto visual con Fernando. Cuando me sacan, siento que me estaban asfixiando. Afuera mis amigos se vuelven a pelear y cuando terminan cruzamos. De frente vemos alguien que nos hacía burla y era Fernando", indicó y explicó que salió corriendo con sus amigos porque formaba parte del grupo".

El segundo posteo de la madre de la víctima.

Ante la consulta sobre quién le pega primero a Fernando, dijo que "fue Enzo" (Comelli) y luego reconoció: "Yo también le pegué. Recuerdo que entré a tirar patadas. Por mi cabeza pasaba que me estaba metiendo en una pelea. Yo no le pegué una patada en la cabeza a Fernando, fue Ciro (Pertossi), pero no llego a pegarle".

Thomsen, Comelli, Benicelli, Ciro y Luciano Pertossi fueron condenados a prisión perpetua el año pasado y en marzo de este año la Cámara de Casación bonaerense confirmó las condenas. En tanto, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de cárcel como partícipes secundarios del homicidio.