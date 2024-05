Mataron a su madre y el acusado cayó tras casi 10 años: el desgarrador testimonio de la hija de la víctima

Una de las hijas de Sabrina González Rojas, la mujer que en 2014 fue asesinada por su expareja, prófuga casi 10 años hasta que fue detenida en Chubut en las últimas horas, contó cómo vivió el momento en el que se enteró que José Antonio Castellanos fue capturado: “Creí que no lo iban a agarrar más".

Este domingo por la tarde un efectivo de la Policía de Comodoro Rivadavia logró el arresto del acusado en una casa en el barrio Favaloro. Sobre él pesaba desde 2014 un pedido de detención y se ofrecía una recompensa de cinco millones de pesos para aportar información sobre su paradero.

Ante este avance en la causa, Daira Sayavedra, una de las hijas de la víctima, expresó el alivio que siente tras ser atrapado el presunto autor del femicidio: “Creí que no lo iban a agarrar más, estoy helada, todavía no caigo. Es difícil decir que me pone contenta o feliz, quiero llegar al día del juicio”.

“En diciembre se cumplían 10 años, podía llegar a pasar que la archiven, pensaba que no lo iban a encontrar más, él también habrá pensado eso”, manifestó la joven.

En diálogo con el medio TN, agregó que fue su prima quien le mandó un mensaje para avisarle. De forma inmediata llamó a su abogado, que todavía no estaba enterado porque no había sido notificado por la Justicia.

El hombre que era buscado. /Foto: NA.

Como se supo después de su detención, el acusado estaba en pareja y había tenido un bebé hacía pocos meses: “Ya estaba haciendo su vida", dijo Daira.

Aún así, después de nueve años en los que se cree que el sospechoso se refugió en diversas provincias como en Jujuy, fue capturado por la Policía de Chubut.

En este sentido, el último aporte que se sumó a la causa es un llamado al 911 de una mujer que advirtió que lo vio vendiendo medias: “El fiscal me dijo que hasta cruzó a otros países, algo que era una posibilidad, y tenía otra identidad".

Sayavedra resaltó que desde la fiscalía le informaron que el acusado sería trasladado a Buenos Aires en los próximos 10 días.

Acerca de la relación que tuvieron su mamá con Castellanos, la joven contó: “Yo tenía 16 años y solo estuvieron ocho meses. No era de compartir, era muy reservado. Cuando estábamos en mi casa no participaba de las charlas. era muy extraño”.

El femicidio sucedió en una vivienda de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. El medio No Ficción Web destacó en su momento que la pareja comenzó a tener severas discusiones, por lo que la mujer le pidió al hombre separarse.

Fue allí cuando Rojas fue encontrada asesinada a golpes y con una puñalada en la espalda. El cuerpo lo halló una hermana de Castellanos.