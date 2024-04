"Es una chica de bien que no se droga", la polémica defensa de los abogados de "La Toretto"

Los abogados de la tiktoker que atropelló y mató a un motociclista en La Plata le enviaron al juez una polémica carta donde esgrimen una defensa para tratar de evitar que la joven sea detenida. La describen como "una chica de bien que no se droga".

Después de que la fiscalía haya solicitado la detención de Felicitas Alvite (20) por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”, sus abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo le enviaron al juez una carta.

En ella reclaman que la fiscalía nunca llamó a la imputada a declarar, por lo que no debería ser detenida: “Pese a haberse requerido ante la fiscalía que se disponga audiencia para que nuestra asistida pueda declarar y ejercer su legítimo derecho a defenderse, hasta el momento no se ha hecho lugar al pedido, motivo por el cual su versión de lo sucedido no ha podido ser incorporada al presente recurso".

"Alvite no es una corredoras de picadas, ni una persona que usa su automóvil para matar”, expresaron. también sostuvieron que “todo lo contrario, es una chica de bien, sana, que no se droga ni consume prácticamente alcohol y que nunca, absolutamente nunca, había tenido inconveniente alguno con la ley ni con terceros”.

Asimismo, los defensores argumentaron sobre el video de TikTok que la joven subió tiempo antes y en el que se compara como el personaje Toretto, que “es una fotografía sacada de contexto y que no corresponde en lo más mínimo con su persona. Solo hizo un challenge”.

El hecho ocurrió el jueves 11 de abril cuando, a toda velocidad, Alvite pasó un semáforo en rojo y embistió a Rubén Armand (36), quien murió en el hospital.

El trágico episodio se produjo en la esquina de Avenida 13 y 532. Allí, un video de la municipalidad logró captar el momento en el que el Volkswagen Gol Trend pasó en infracción, embistió al motociclista y logró frenar recién varios metros más adelante por el impacto que ocasionó el incidente.