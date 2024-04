Otro accidente de Pablo Yáñez alcoholizado: en Mendoza reafirman el pedido de endurecer las penas

Un irresponsable al volante, identificado como Pablo Emiliano Yañez (37), fue tomado como referencia por el Gobierno de Mendoza para reafirmar el pedido al Gobierno nacional de endurecer las penas en accidentes viales causados por conductores alcoholizados o temerarios. No se trata de un caso más: el conductor que chocó en la madrugada del viernes en Luján de Cuyo es el mismo que años atrás atropelló y mató al joven músico Tomás Trossero, precisamente el sábado 30 de octubre de 2010. Ese día también iba alcoholizado y sin la licencia de conducir. El modus operandi fue el mismo, pero por fortuna este viernes el resultado fue distinto y no hubo que lamentar una víctima fatal.

Según relatan fuentes oficiales, Pablo Yáñez conducía un Peugeot 208 cuando perdió el control del vehículo. Presuntamente, se quedó dormido. Minutos más tarde, luego de ser socorrido por testigos presenciales del accidente ocurrido en la nueva rotonda de la calle Aráoz, a metros del Acceso Sur y frente al INTA, en Luján de Cuyo, este viernes a las 5:05 de la mañana, llegaron efectivos de la Policía de Mendoza, quienes constataron una pila de infracciones.

El control de alcoholemia le dio 2,7 gramos de alcohol en sangre a Yáñez, más del quíntuple permitido por ley. Durante la tarde trascendió también que tenía la licencia de conducir vencida desde 2023. Afortunadamente, la imprudencia no terminó en tragedia: fuentes indicaron que "no había otros vehículos involucrados en el accidente y no se reportaron heridos en el hecho".

El accidente tomó notoriedad a lo largo de la jornada: es que Yáñez había sido condenado por el delito de "homicidio simple con dolo eventual" en diciembre de 2012. Recibió una pena de 8 años y 6 meses, además de una inhabilitación para manejar por una década. En ese entonces, la familia de la víctima aseguró tras conocerse la sentencia que se trataba de "un paso más" para "la credibilidad de la Justicia en Mendoza". Pero la defensa de la víctima logró en instancias posteriores reducir la condena a solo tres años. Yáñez recuperó la libertad en 2014 y, tiempo después, volvió a manejar.

Casi 14 años después de haber sido el culpable de la muerte de Tomás Trossero, nuevamente alcoholizado y sin su licencia, volvió a chocar. Por fortuna, este viernes 26 de abril de 2024 nadie perdió la vida, puesto que el accidente fue en soledad. "En que cabeza cabe que lo vuelvan a dejar manejar a este asesino y que ande en libertad como si nada. Justicia por Tomás Trossero. A los fiscales y el juez que lo dejaron ir por la vida como si nada, háganse responsables de su decisión", se leyó entre tantos comentarios de indignación en las redes sociales.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, hoy a cargo de Mercedes Rus, aseguran que "este incidente vial cobra relevancia en un momento en que se debaten propuestas para modificar el Código Penal y Civil y el Código Comercial de la Nación. Recientemente, esta entidad presentó ante la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, una iniciativa que busca endurecer las penas en casos de homicidio culposo y lesiones derivadas de accidentes de tránsito causados por conductores ebrios o temerarios".

Si bien no se trató este -evitable- accidente de un homicidio culposo y no produjo lesiones a ningún tercero, los 2,7 gramos de alcohol en sangre con los que circulaba el sujeto a bordo del Peugeot 208 sirvieron de ejemplo en Mendoza para enfatizar las modificaciones pedidas. "La propuesta (presentada por el Gobierno local a la Nación) apunta a aumentar la responsabilidad y las consecuencias legales para aquellos que ponen en riesgo la vida de otros debido a su negligencia al volante".

A principios del mes de abril, Alfredo Cornejo le llevó a Patricia Bullrich cuatro propuestas en Seguridad. Se trata de un paquete de leyes para modificar el Código Penal y Civil y Comercial de la Nación en temas relacionados con la seguridad vial, la seguridad pública, el ciberdelito y las estafas.

