Pachelo rompió el silencio y negó haber asesinado a María Marta

Nicolás Pachelo negó este jueves haber asesinado a la socióloga María Marta García, crimen por el cual recientemente fue sentenciado a prisión perpetua, 22 años después del hecho.

"Sí, robé en casas de country que estaban vacías y sin violencia contra las personas en un fin de semana largo de Semana Santa. Y me hice cargo y hace seis años que yo estoy preso por eso. Yo me hago cargo de lo que hice, no de lo que no hice, en el tema María Marta García Belsunce soy totalmente ajeno", aclaró.

Además, consideró que "para la absolución de (Carlos) Carrascosa, el tribunal que lo absolvió tomó algunas cosas en cuenta: que la huella no era de él, y que no pudieron ubicarlo en el horario del crimen dentro de la casa. Bueno, a mí tampoco", explicó.

"No la maté y no tengo la menor idea de quién lo hizo. Habría que preguntarle a la familia de María Marta, que encubrió todo. Yo creo que esta gente ha hecho un plan sistemático durante todos estos años", dijo Pachelo en declaraciones a Telenoche desde la cárcel.

Y volvió a cargar contra el viudo: "Carrascosa instaló la teoría del accidente e hizo lavar el baño con lavandina. Esa escena del crimen se podría haber preservado", añadió.

Por otra parte, y acerca de su actualidad, confió que "hoy tengo sentimientos encontrados, es muy difícil de un día para el otro que me conviertan en asesino cuando demostré por 20 años que no lo soy".