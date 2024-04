Reapertura: así fue el primer día en la peluquería de Recoleta tras la ejecución del colorista

La peluquería del barrio porteño de Recoleta en la que tres semanas atrás Abel Guzmán mató de un disparo en la cabeza a su compañero de trabajo, el colorista German Medina, volvió a abrir sus puertas este sábado, mientras que el autor del crimen continúa prófugo.

El local Verdini, situado en Berutti al 3000, reabrió con custodia policial a partir de las 10 y varias de sus clientas comenzaron a atenderse en el escenario del escalofriante hecho, que tiene a su principal sospechoso siendo buscado por la fuerza y con alerta roja de Interpol.

Una de las clientas que asistió ayer salió presurosa y ante periodistas comentó que estaba "todo bien" en el lugar, luego de ser asistida por una de las empleadas.

Los medios en la peluquería. /Foto: MDZ.

El abogado del dueño del comercio, Alejandro Cipolla, confirmó en los últimos días que recibieron la autorización judicial y se preparaba todo para volver a funcionar.

También el letrado destacó que previo se hicieron algunas refacciones y modificaciones, principalmente en el sector específico de la peluquería en donde mataron a la víctimas.

Si bien la propiedad tendrá custodia, Facundo Verdini, el dueño, dejó entrever su preocupación ante otro posible ataque de Guzmán: "Todo el tiempo pienso en eso", afirmó en declaraciones al Canal Todo Noticias.

"Esto es una pesadilla, todavía no me recupero. Él sigue prófugo y eso me tiene intranquilo", añadió.

Además, confió que no pensaba reabrir, pero finalmente cambio de parecer, ya que "varias familias dependen de este trabajo".

En tanto, y mientras verifican los últimos detalles en la peluquería, la Justicia continúa buscando al acusado. Pese a que en un principio habían destacado que estaba acorralado, a tres semanas del crimen no hay noticias de su paradero.

Durante este lapso se realizaron diversos allanamientos y hasta se le otorgó un pedido de captura nacional e internacional.

Esta incesante búsqueda genera preocupación en los familiares del colorista asesinado, quienes sostienen que el sospechoso tendría ayuda de terceros. El hombre buscado. /Foto: archivo.

El homicidio se produjo el 20 de marzo pasado por la noche, cuando el personal del negocio compartía unas bebidas con el dueño, antes del cierre.

En ese contexto, delante del resto del staff y tras dirigirle algunas palabras mientras blandeaba un arma de fuego, Guzmán, de 43 años, le efectuó un disparo en la cabeza a Medina, de 33.

Mientras el agresor escapó por una ventana y por el momento no fue ubicado, el herido falleció cuando era asistido en un hospital cercano.

Según trascendió, las sospechas apuntan a que el ataque, que fue registrado completamente por las cámaras de seguridad, fue planificado varios días antes y el móvil serían diferencias y celos profesionales.