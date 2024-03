El relato de Mercedes Ninci sobre el horror que vivió durante el asalto en su casa

Un grupo de ladrones entró en la madrugada de este miércoles a la casa de la periodista Mercedes Ninci forzando la puerta del garage, en momentos en los que se encontraba descansando con sus cuatro hijos y su sobrino.

Fuentes policiales informaron a Noticias Argentinas que el asalto ocurrió en Guardia Vieja al 4100, en el barrio de Almagro, y que en el lugar trabajaron oficiales de la Comisaría Vecinal 5 A de la Policía de la Ciudad.

Los voceros señalaron que la víctima denunció que entre tres y cuatro hombres armados forzaron el ingreso a la cochera de su domicilio, mientras ella descansaba con su familia, y se apoderaron de varios elementos, entre ellos dinero y cámaras fotográficas.

En diálogo con Beto Casella para su programa “Nadie nos para”, de Rock & Pop, Ninci reveló qué pensó en el conductor en el momento del robo: “Estaba apuntada con un arma y me acordé de vos porque los ladrones me decían que yo era de Bendita. Se ve que veían el programa”.

“Entraron cuatro tipos mientras estábamos durmiendo. Primero reducen a los chicos, escucho un grito y cuando salgo del cuarto veo a los tipos uno con cada uno de los chicos, todos armados. Se los veía muy exaltados al principio. Nos meten a todos en una pieza y nos empiezan a pedir la plata”, relató la periodista.

“Esconden los celulares y van a buscar la plata, no tenía nada, ya vendí todo. Se llevaron el dinero de mi hija para viajar a una beca en Alemania y ella no para de llorar”, agregó.

Mercedes se conformó con que los delincuentes no los lastimaron: “Dándole gracias a Dios que estamos bien. No pedía que no nos robaran, pedía que se fueran. Los tipos se quedaron helados al ver que mi sobrino rezaba. Tenían unos 30 años, no eran pibes y hace una semana ya habían querido entrar”.

Los asaltantes la amenazaron y le dijeron: “No hagas la denuncia porque vas a Comodoro Py, sos amiga de los jueces, estás en Bendita”.

“Me dijeron ‘qué linda familia que tenés, no hagas la denuncia porque a los chicos los vamos a matar’… la cantidad de robos que hay es impresionante, somos muy de barrio, me voy a quedar en Almagro”, concluyó la periodista.