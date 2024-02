Video: el relato de la testigo clave del caso del agricultor que fue arrastrado por un ladrón en Guaymallén

La kiosquera que atendió a José Vidigh (45) segundos antes de que fuera arrastrado por un delincuente que se llevaba su camioneta en un asalto en Guaymallén brindó su testimonio a MDZ y manifestó que todo ocurrió en menos de un minuto. Además, la testigo contó que va a vender su local debido a la inseguridad en la zona.

Se trata de Agustina, la mujer que atiende en el kiosco de calle Sarmiento, casi esquina Gomensoro, donde el agricultor se detuvo para comprar una gaseosa y dejó su camioneta en marcha para retirarse rápidamente. "Me quedé con la Coca en la mano", dijo la vendedora, que cuando se dio vuelta para entregar el producto a su cliente, este ya estaba en forcejeo con el ladrón, aferrado a su camioneta.

Luego, Agustina siguió con su relato: "se fue colgando y no quiso soltar su camioneta. Después me dijeron que había un hombre tirado y era él". Al tiempo que agregó que "acá hay mucha inseguridad, no hay un policía, no hay nada".

El testimonio de la kiosquera

El caso

José Fernando Vidigh, de 45 años, estacionó su camioneta en Sarmiento y Gomensoro, a la salida de la Feria de Guaymallén, pero cuando se bajó a comprar un ladrón se subió al vehículo para intentar robárselo. El dueño se dio cuenta de que le querían sustraer su Toyota Hilux y se colgó de la puerta para recuperarla. Sin embargo, tras fuertes forcejeos, el delincuente lo tiró del rodado y lo dejó herido de gravedad.

La víctima fue trasladada al Hospital Central y allí se informó que su estado es grave. Interviene en la caso la Oficina Fiscal N° 8 de Guaymallén.