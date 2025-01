Locura en Palermo: pidió que bajen la música y lo atacaron a las trompadas

Un terrible episodio de violencia tuvo lugar en el barrio porteño de Palermo, donde un joven de 29 años recibió una golpiza por parte de tres personas que estaban en el mismo edificio que él. La discusión comenzó debido a que el joven les pidió que bajaran la música.

Cabe destacar que el pasado 25 de diciembre, se vivió un hecho similar en Lomas del Mirador. En aquella ocasión, un policía retirado mató de un tiro a su vecino tras una discusión por el volumen de la música.

En este caso, el joven fue atacado por tres invitados de uno de los inquilinos que vive en el mismo edificio que él, ubicado en la calle Mansilla al 3000, en el barrio de Palermo. Cerca de las 22 horas, les pidió que bajaran la música que estaban escuchando en el Salón de Usos Múltiples (SUM), e inmediatamente, la situación se salió de control. “Cuando me caí al piso no me dejaron de pegar, pensé que me iban a matar. Que no iban a parar”, contó la víctima en diálogo con A24.

“Yo pasé el miércoles todo el día fuera de mi casa y cuando regreso a las 7 de la tarde, ya desde la planta baja se escuchaba la música a todo volumen del salón que está en el último piso. Mi departamento queda justo debajo del salón. Como era temprano, no dije nada, me la banqué”, detalló la víctima.

Video: el momento de la golpiza

En el video se ve el momento en el que el joven sale con su perra y se cruza con los atacantes. Tras un breve intercambio de palabras, se agarraron a las piñas. “Cuando saco a pasear a mi perra, justo me cruzo en el ascensor con dos hombres y una mujer que venían del salón y que llevaban una lata de cerveza en la mano. Ahí aproveché y les dije si podían bajar un poco el volumen de la música. Uno me respondió que no podían, la mujer me dijo que era un amargado y que era Navidad que había que festejar”, relató.

“Insistí y me dijeron que no podían y me siguieron molestando. Yo intentaba no engancharme porque no valía la pena. Pero, cuando salgo del edificio con mi perra en la mano, me empiezan a insultar y ponerse más violentos. Ahí les digo que no me insulten, que yo se los había pedido de buena manera. Ahí me quiere pegar, me lo saco de encima y sigo”, señaló la víctima y agregó: “Cuando me doy vuelta, me pega en la oreja y, como reacción de defensa, lancé un puño y ahí se me vinieron encima los tres”.

Ante lo ocurrido, dos policías de la Ciudad que estaban en la cuadra intervinieron y frenaron la golpiza. Tras el enfrentamiento, la víctima fue trasladada al Hospital Italiano, debido a que tenía un ojo morado y hematomas en los brazos y en las piernas.

Según trascendió, los atacantes, de nacionalidad colombiana, eran invitados de un vecino que se había mudado hace poco al inmueble ubicado sobre la calle Mansilla al 3000. La fiscalía de turno abrió un expediente de oficio e imputó a los tres atacantes. Por otro lado, el consorcio multó al inquilino que invitó a los agresores con una multa que supera los 100 mil pesos y le prohibió el uso del SUM por tres meses.

Por último, el abogado de la víctima afirmó que presentará la denuncia formal ante la Unidad Fiscal Este porteña por el delito de “amenazas coactivas” que se suma al de “lesiones graves”. A su vez, solicitará que se le imponga a los agresores una restricción de acercamiento y prohibición de contacto por un radio de 200 metros.