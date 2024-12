Conmoción en Santa Fe: un nene de seis años murió ahogado en una pileta de lona

Un nene de seis años, identificado como Enzo Nicolás Carrizo murió ahogado en una pileta tipo Pelopincho el pasado domingo 15 de diciembre en la localidad de San Lorenzo, Santa Fe.

Según pudo reconstruirse a partir de la investigación, el incidente ocurrió cerca de las 17, cuando el niño estaba jugando en la pileta, se descompensó y se ahogó. Los padres llevaron al menor al Hospital Granaderos a Caballo, donde los médicos generalistas lograron sacarle agua que había tragado. Sin embargo, cerca de las 19:30, Enzo convulsionó y murió.

Del caso se desprenden algunos interrogantes que deberán ser respondidos por la investigación. En primer lugar, las propias circunstancias dentro de la pileta. Se sabe que las piletas tipo pelopincho son de baja profundidad. ¿Enzo se descompensó y como no podía moverse, se ahogó? ¿Se ahogó por otro motivo?

Por otro lado, el niño no fue tratado por un médico pediátrico. Esto fue denunciado por la familia de fallecido y el director del hospital, Eduardo Ros, explicó que el centro de salud no cuenta con médico pediatra porque recientemente renunció el titular del cargo y aún no encontraron un reemplazo.

Además, Enzo no fue trasladado a un hospital que si contara con este especialización. Las autoridades del Granaderos a Caballos dijeron que no parecía que el diagnostico tuviese alta complejidad y el paciente parecía estabilizado.

Luego, efectivos de las Tropas de Operaciones Especiales bloquearon el ingreso de los familiares a la Guardia del hospital, lo que generó un momento de tensión en el centro de salud.

Ros, en una conferencia de prensa, describió la atención que el personal de salud del nosocomio le dio al nene y explicó que el fallecido tenía "antecedentes de convulsiones importantes".

La fiscal de la causa, Natalia Benvenuto, ordenó una autopsia para esclarecer la causa de la muerte de Enzo, Además, ordenó entrevistar a los padres y revisar el lugar de los hechos.