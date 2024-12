El estremecedor relato de la madre del niño al que le robaron la identidad

La causa en la que se investiga el robo de identidad de un nene para sacar por un paso fronterizo en Formosa a otro menor, ya trascendió a nivel nacional. En las últimas horas la madre del niño habló y reveló detalles escalofriantes.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, la mujer comentó cómo se enteró que utilizaron el nombre de su hijo para esta maniobra. “El jueves 5 de diciembre entro a la página del Anses para ver si había cobrado la Asignación Universal por Hijo. De la nada me aparece que no iba a recibir la plata, algo que me resultó extraño porque los meses anteriores no tuve ningún problema”, explicó.

El viernes pasado, ella fue hasta una sucursal del organismo y allí le indicaron que no podía cobrar el beneficio. “Me dicen que tengo que ir a Migraciones, porque mi hijo no estaba en el país. Me desesperé. El nene estaba en mi cas, pero ahí me aseguraban que él no estaba en la Argentina”, expresó.

Por lo tanto, ese mismo día se presentó en Migraciones, donde le explicaron que su hijo había salido del país el 19 de enero a las 9:58 y no había documentación que acredite que regresó. Esa misma jornada, la mujer realizó la denuncia en la Policía Federal y quedó caratulada como “averiguación de supresión de identidad”.

El martes 10 de diciembre presentó el escrito en Migraciones y le precisaron que el chico salió por Puerto Formosa vía marítima hacia Paraguay.

Por Formosa habría salido la víctima. Foto: NA

“Estos días tuve que presentarme a diversos trámites con mi hijo para que constaten de que él está acá conmigo. Hoy fui al Renaper (Registro Nacional de las Personas) con la idea de que le tomen las huellas digitales, pero no pasó, solo me dieron su DNI y una nueva partida de nacimiento”, agregó:

“Hoy te puedo decir que estoy más tranquila, pero el viernes estaba desesperada, tenía mucho miedo de que esté detrás de una red de trata y que me saquen a mi hijo”.

A su vez, la denunciante contó que en Cipolletti hay un caso similar del año pasado y por el momento, la causa no tiene respuestas. Además, relacionó el hecho de su hijo con el de Loan Peña, quien está desaparecido hace más de cinco meses y en un momento se creyó que había sido enviado a Paraguay.

Por último, la mujer se mostró tranquila por la viralización de esta situación, aunque mencionó que hubo días que la pasó muy mal porque tenía miedo que se lleven a su hijo.

“Es terrible pensar que capaz un papá esté buscando a su niño desde enero y que utilizaron la identidad de mi hijo para sacarlo del país”, concluyó.