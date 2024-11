Relato salvaje en Merlo: un conductor atacó con una llave cruz a un colectivero

Un violento episodio tuvo lugar en la localidad de Merlo, donde un conductor atacó con una llave cruz a un colectivero. Como consecuencia del incidente, la víctima debió ser trasladada al Hospital Eva Perón.

El hecho ocurrió el miércoles pasado sobre la Ruta 21 a la altura de la rotonda de Pontevedra, en Merlo. Todo comenzó por un intercambio verbal entre el chofer de un colectivo de la línea 236 y el conductor de un Renault 9. El ataque fue registrado por los pasajeros y las cámaras de seguridad de la zona.

Según los testigos, el agresor acusó a la víctima de haberlo "encerrado", por lo que el conductor del auto escupió al colectivero e intentó subirse al micro. A pesar de esto, el chofer no le abrió la puerta y continuó su recorrido.

Sin embargo, unas cuadras más adelante, el Renault 9 le frenó de golpe y el atacante descendió con una llave cruz en su mano y destrozó la ventanilla del lado del conductor. Como consecuencia, el colectivero resultó herido y debió ser trasladado al hospital Eva Perón. Luego fue derivado a una clínica privada por su Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).

Video: un conductor atacó a un colectivero en Merlo

“Me quiso pegar en la cabeza, yo atiné a correr el vidrio de la ventanilla y a poner el brazo. Ahí me golpeó con el fierro y me provocó la herida, que ameritó tres puntos de sutura en el hospital Eva Perón, a donde me llevaron”, contó el chofer.

Finalmente, el auto fue identificado y los agentes realizaron la denuncia correspondiente sobre lo ocurrido.