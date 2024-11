Hay un nuevo detenido y buscan a un arquitecto por el derrumbe en Villa Gesell

En las últimas horas, un contratista de 30 años fue detenido y pidieron la captura de un arquitecto que podría ser el culpable del derrumbe del hotel Dubrovnik de Villa Gesell.

En el marco de la investigación por la catástrofe que conmocionó a la ciudad de Villa Gesell, la Policía detuvo a un quinto sospechoso en la ciudad de Ostende. Por el momento, hay seis personas imputadas por el delito de estrago doloso agravado y el viernes pasado, el juez de Garantías N°6 de Dolores, David Mancinelli, dispuso que un arquitecto y un contratista sean liberados.

Por otro lado, la fiscal Verónica Zamboni pidió la aprehensión de un arquitecto. Aunque el hombre no firmó ningún plano de las obras, según fuentes policiales, el hombre tuvo un rol protagónico en obras anteriores.

Por último, de acuerdo al expediente policial, se analiza si el uso de maquinaria pesada fue determinante para que se produjera el derrumbe del edificio.

La única sobreviviente salió de terapia intensiva

El miércoles pasado, la única sobreviviente del derrumbe del hotel Dubrovnik salió de terapia intensiva. La mujer de 79 años había sido internada la semana pasada por una descompensación debido al hecho ocurrido en Gesell.

María Josefa Bonazza salió de terapia intensiva y su estado de salud mejoró. Foto: NA

Se trata de María Josefa Bonazza, quien vio morir a su marido en el derrumbe y luchó entre los escombros para poder salvarse. Si bien mejoró salud, por el momento los médicos recomiendan que continúe internada en el servicio de clínica médica.

Bonazza declaró que las últimas palabras que le dijo al marido fueron: “Tesoro, fue un derrumbe, ya nos van a venir a rescatar”. Asimismo, mencionó: “Yo trataba de tranquilizarme, al tiempo que notaba que mi marido no me respondía. En los primeros minutos, le pedí que no se moviera”. Y concluyó: “Me queda el consuelo que no debe haber sufrido mucho, pero estuvimos 48 años felices”.